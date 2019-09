Podemos insiste en que no se resigna a no entrar en el Consejo de Ministros

El diputado en el Congreso y miembro del equipo negociador de Unidas Podemos para la formación de un Gobierno, Enrique Santiago, ha asegurado este sábado que su formación no se resigna a la "norma no escrita que impide que Unidas Podemos entre en el Consejo de Ministros".

El portavoz de Unidas Podemos ha insistido en la entrada de la formación morada en el Ejecutivo a menos de diez días del tope para la convocatoria automática de elecciones y con las posiciones cada vez más enconadas, después de que este viernes Pablo Iglesias haya pedido la mediación del rey para convencer a Pedro Sánchez de que un Gobierno de coalición es viable y garantía de estabilidad.

En una intervención por videoconferencia en un encuentro con la militancia en Palma, el integrante del equipo negociador de la formación morada ha remarcado que su formación no puede "asumir esa norma ni resignarse a que exista".

"Si ahora vamos a elecciones es porque ha querido el partido socialista", ha afirmado Santiago en una jornada en la que los principales portavoces del PSOE, desplegados en diferentes puntos afectados por las lluvias torrenciales en la zona del Levante, no han realizado declaraciones sobre las negociaciones y se han centrado en su labor institucional.

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos permanecen inactivas desde el pasado martes, cuando no se lograron avances, y ya quedan menos de dos días para que el rey Felipe VI inicie el lunes dos días de consultas con los líderes de los partidos con representación parlamentaria.

La jornada central de la nueva ronda será el martes, cuando el monarca verá a los principales dirigentes políticos y se conocerá si hay un candidato con posibilidades de ser investido para el próximo día 23, cuando se cumple el plazo legal para convocar nuevas elecciones, que serían el 10 de noviembre.

En previsión de que se dé una nueva llamada a las urnas, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tomado el ejemplo de la pérdida de representación del PP vasco en el Congreso en los últimos comicios para insistir en la conformación de una coalición del tipo de Navarra Suma para hacer frente a la izquierda.

Si en los pasados comicios el PP hubiese concurrido en coalición con Ciudadanos, habría logrado escaño por Álava y por Vizcaya, ha esgrimido Casado durante un acto del PP vasco en Vitoria.

"Hay que unir para ganar, hay que ganar para gobernar y hay que gobernar para unir. O nos unimos los que tenemos las mismas ideas para España para ganar las elecciones, o no gobernaremos. Y si no gobernamos no podremos coser todas las fracturas que vuelve a causar la izquierda", ha indicado.

Y si Casado se ha comprometido a hacer "todo lo posible" para "recuperar el ritmo de España que la izquierda está poniendo en riesgo", el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha acusado directamente al presidente del Gobierno en funciones estar al frente de un Gobierno en funciones que es "responsable en parte" de la "clarísima" desaceleración económica del país por su "inacción".

"Sánchez, hasta ahora, está fracasando. Es él el que quería conseguir un Gobierno de izquierda y de momento no lo apoyan ni sus socios preferentes. En España además nos estamos dando cuenta de que de Sánchez no se fía nadie", ha incidido Villegas.