Podemos insiste en proponer al PSOE que la ley para renovar TC incluya a CGPJ

Unidas Podemos ha insistido este jueves en proponer al PSOE que la iniciativa legal para que puedan ser renovados los cargos del Tribunal Constitucional (TC) con el mandato caducado incluya también a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En principio, el PSOE tiene previsto que la proposición de ley contenga únicamente lo que incluían las dos enmiendas a la reforma penal cuya tramitación en el Senado suspendió el TC, pero tanto Unidas Podemos como otros socios parlamentarios ven una oportunidad para ampliar su contenido.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha pedido consenso entre los socios de investidura para que la proposición de ley pueda recoger también cambios normativos que permitan renovar los vocales del CGPJ, para así "no acabar la legislatura sin el poder judicial sin renovar", según ha dicho a la prensa en el Congreso.

Echenique ha reconocido que el PSOE no quiere ahora incluir esta propuesta y ha añadido que su grupo parlamentario, no obstante, seguirá insistiendo.

El dirigente de Podemos sí coincide en que la proposición de ley tienen que presentarla después de conocer el auto del TC que suspendió las enmiendas, pero "lo antes posible para no dar ni media excusa a los jueces atrincherados en el Tribunal Constitucional".

Su compañero de Unidas Podemos y dirigente de IU Enrique Santiago ha señalado también que están esperando al auto para conocer la fundamentación que daba mayoría conservadora del TC contra las dos enmiendas.

Asimismo, desde el PSOE tienen claro que es mejor esperar a conocer el auto, como ha dicho a los periodistas la diputada Carmen Calvo: "No sabemos los argumentos jurídicos que han tenido para sentar un precedente tan inquietante".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, no ha entrado en la posibilidad de que la proposición de ley abarque una normativa más amplia, pero sí ha reconocido que de la ausencia de renovación del CGPJ es de donde procede el actual conflicto del TC.

"Es gravísimo que no se haya renovado el CGPJ, porque si se hubiera renovado a tiempo no estaríamos en esta situación (...) el germen es que el PP no ha renovado el CGPJ desde hace 4 años", ha sostenido Llop.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha sumado a quienes piden al PSOE que se avenga a ampliar la proposición de ley, incluso más allá: "Insto una vez más a este Gobierno a que aproveche la oportunidad que tenemos, con las mayorías que hay, para cambiar en profundidad el poder judicial, y me refiero a cambiarlo desde la base".

"No es posible que la clase trabajadora no tenga acceso a según qué sitios, como por ejemplo el TC o el CGPJ, porque un chico o chica que quiera ser juez o jueza no se puede permitir pasar cuatro o cinco años estudiando una oposición en su habitación, sin un trabajo", ha expuesto Rufián, para agregar: "Hay que abrir la puerta a que entren otras sensibilidades, ideas y estratos sociales".

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha recordado a los periodistas que hasta el momento la única proposición registrada en el Congreso para modificar la renovación del TC es la que Más País presentó la noche del lunes, justo después de conocer la suspensión del TC a la tramitación en el Senado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Errejón ha asegurado, sin embargo, que Más País apoyará la proposición que surja de otro grupo, porque "esto no va de firmas", aunque hasta ahora solo ellos hayan tomado la iniciativa.