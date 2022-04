Podemos e independentistas piden a Batet acciones legales por el espionaje

Unidas Podemos y los partidos independentistas, así como los socios de investidura, Compromís y Más País, han pedido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que la cámara inicie acciones legales para aclarar el supuesto espionaje a través de sus teléfonos móviles, como ha aprobado hoy el Parlamento catalán.

En la reunión que ha mantenido Batet con los portavoces de los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC, Eh Bildu, JxCAT, PDeCAT, La Cup, BNG y Compromís también en representación de Más País, los partidos han planteado a la presidenta de la Cámara una investigación exhaustiva en torno a las presuntas escuchas que se han producido en los teléfonos móviles de algunos diputados.

Han urgido a que el Congreso inicie acciones legales y siga el camino del Parlamento catalán que hoy ha aprobado, con los votos favorables del PSC, presentar una denuncia ante las autoridades judiciales por los presuntos casos de espionaje, al tiempo que los partidos también han recordado a Batet las actuaciones que se han hecho desde el Parlamento europeo.

El Parlamento Europeo ha ofrecido a sus eurodiputados un servicio para detectar si el software de espionaje Pegasus ha infectado sus teléfonos móviles después de que dos eurodiputados hayan presuntamente resultado ser víctimas de este programa y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha avalado que arranque una comisión de investigación en torno al uso de este programa.

El entorno de ERC insiste en que el Congreso puede y debe emprender acciones legales para amparar a los diputados afectados y recuerdan que los terminales móviles pertenecían a la Cámara, que fue quien se los facilita a los parlamentarios.

"Se facilitan móviles que están siendo espiados", señalan fuentes republicanas que añaden que la presidencia del Congreso debe tomar cartas en el asunto.

De la reunión se ha desprendido que los diputados podrán pedir otro móvil a la Cámara y que se emprenderá una investigación.

La portavoz de la Cup, Mireia Vehí, ha pedido también que el Congreso se ponga en contacto de forma urgente con la entidad Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto que destapó este espioniaje y ha recalcado que es necesaria una comisión de investigación pública.

"Que el Congreso emprenda acciones judiciales como ha hecho el Parlament, con apoyo del PSC, y no entendemos por qué aquí los socialistas no lo hacen", ha puntualizado tras puntualizar que La Cup trabaja con otros grupos parlamentarios para que mañana haya un cambio en las votaciones del pleno "hasta que no haya una comisión de investigación". EFE

