Podemos no ve incompatible la Justicia con una comisión sobre el caso Berni

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, no ve incompatible que el llamado caso Berni o caso Mediador esté en los tribunales y que al mismo tiempo se cree una comisión de investigación en el Congreso.

En declaraciones a los medios antes de participar en la Comisión Constitucional donde comparece el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para informar del Plan Anual Normativo de 2023, Asens ha valorado que el PSOE haya actuado "con contundencia y celeridad" ante un caso de corrupción "cutre y grave" pero que "no afecta al núcleo esencial de la democracia".

"Nosotros vamos a ver cómo evoluciona todo y a partir de ahí vamos a ver si pedimos más explicaciones al PSOE... no son cosas incompatibles, la Justicia puede actuar pero si se pide crear una comisión hay que estudiarla", ha dicho Asens tras reiterar que es el PSOE el que debería pedir su creación.

En este sentido, Unidas Podemos ha reiterado que "no hará el juego" al PP y no apoyará su petición de comisión porque "no tiene legitimidad para erigirse defensor o luchador de la corrupción... ya es el partido mas corrupto de Europa".

"Las explicaciones del PSOE nos parecen razonables y si el PSOE decide crear una comisión nos parecerá bien, pero lo que no vamos es a hacerle el juego al PP en este asunto porque es una forma de intentar desviar la atención pública sobre un caso que sí es gravísimo y que si afecta a la democracia", ha dicho en relación a los nuevos audios y mensajes que se conocen en torno al caso Kitchen.

Asens ha reiterado que en este caso el PP utiliza estructuras del Estado y "esto no tiene nada que ver con otros casos de corrupción".

"El caso Mediador es un caso cutre y grave, pero no afecta al núcleo esencial de la democracia como si afecta la Kitchen", ha insistido.