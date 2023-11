Podemos inaugura nueva etapa política marcando distancias con Sumar y pidiendo "respeto"

Sol Carreras

Podemos ha inaugurado este sábado con motivo de su Conferencia Política una nueva etapa en la que reivindica su independencia respecto a Sumar, pide "respeto" y que no haya más "vetos" en futuros acuerdos electorales, como el que denuncia que se ha impuesto a la ministra en funciones Irene Montero.

En el acto, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la líder de Podemos y ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha agradecido a la militancia que haya respaldado mayoritariamente el documento político de Podemos en la consulta celebrada los días 2 y 3 de noviembre.

"Decimos muy claro que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar en acuerdos preelectorales cuando sea útil y sobre todo cuando haya respeto a Podemos, con primarias y sin vetos. Basta de faltarle el respeto a Podemos", ha exclamado ante los alrededor de mil asistentes, según fuentes del partido, que han coreado lemas como 'Sí se puede'.

En total, casi 31.000 militantes de Podemos han participado en la consulta, de los cuales 26.741 (un 86,59 %) han votado a favor del documento político de Podemos, concebido como un guía de actuación para esta nueva etapa.

El texto define a Podemos como "una fuerza política autónoma con voz propia", rechaza la doble militancia y asegura que "en ningún caso se disolverá en otro partido", en referencia implícita a Sumar, la formación de Yolanda Díaz.

Ni el partido Sumar ni su líder han sido mencionadas expresamente en el acto, en el que además de Belarra han intervenido la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna y el portavoz del partido Pablo Fernández, entre otros.

Podemos ha aprovechado este acto para marcar perfil propio en un momento clave, en el que PSOE y Sumar acaban de firmar un acuerdo para gobernar en coalición donde no está claro si habrá ministros de la formación morada, y con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez todavía en marcha, un asunto al que ha hecho referencia Belarra.

"El PSOE parece estar completamente decidido a conformar un gobierno en el que solo mande el PSOE, el señor Sánchez, en el que el PSOE haga y deshaga a su antojo. Esto, además de ser un profundo error político, es de una enorme irresponsabilidad. Hasta los votantes socialistas tienen que reconocer que el motor de principal transformación (...) en esta legislatura ha sido Podemos", ha dicho.

Por su parte, Montero ha asegurado que Podemos no se va a "marchar" a pesar del "enorme precio político" que asegura que les quieren hacer pagar por hacer transformaciones, y a pesar de que "ahora quieren que ese Gobierno de coalición (de PSOE y Unidas Podemos) sea una anécdota".

"La única formula mágica que se les ha ocurrido, como no son capaces de convencer a los sectores populares, a nuestros pueblos, de que es mejor restauración que cambio, lo único que son capaces de hacer es intentar sustituir a Podemos por otro partido que no incomode a los que mandan sin presentarse a las elecciones y que deje seguir haciendo a los poderes políticos, mediáticos y económicos sin molestarles demasiado", ha declarado.

El acto ha servido también para reivindicar el trabajo de Montero al frente del Ministerio de Igualdad y para pedir su continuidad al frente, un aspecto que recoge el documento político avalado por la militancia.

"No solo ha sido la mejor ministra de Igualdad que hemos podido tener las mujeres en este país, sino que es exactamente la ministra de Igualdad que necesitan las mujeres en los próximos años en España", ha afirmado Belarra.

Y mucho más contundente y directo, el secretario de Horizonte Republicano de Podemos, Javier Mayoral, ha arremetido contra quienes criticaron a Montero por sus orígenes.

"Mira que les jode que la hija de un mozo de mudanzas y una maestra de escuela haya sido una de las mejores ministras que ha tenido nuestro Gobierno", ha exclamado.

Montero fue vetada por Sumar en las listas para las elecciones generales, en las que Podemos concurrió dentro de la formación de Yolanda Díaz y logró finalmente una representación de cinco diputados en el Congreso que ahora aspiran a marcar perfil propio, como han ratificado en el encuentro celebrado este sábado.

"La autonomía de los cinco diputados de Podemos en el Congreso va a ser más importante que nunca. Lo tienen que tener claro, porque con los votos de Podemos no se van a aprobar recortes, no se van a dar pasos atrás en la legislación feminista del Ministerio de igualdad y no vamos a validar una política internacional que no respete los derechos humanos, que no condene el colonialismo, que no condene el imperialismo, desde Sáhara a Palestina", ha advertido el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna.

Precisamente la política internacional, y concretamente la guerra entre Israel y Gaza, ha sido otro de los temas que han estado presentes en el acto, en el que Belarra ha pedido a Sánchez que deje de comprar armamento a Israel porque "está manchado de sangre".

Belarra ha vuelto a calificar la actuación de Israel en esta guerra de "genocidio", un calificativo en el que ha coincidido Montero, que ha lamentado que con este tema -al igual que con la jura de la Constitución de la princesa Leonor- no puedan dar su opinión por "respeto institucional", al ser ministras. EFE

