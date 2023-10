Podemos exige "depurar responsabilidades" en la Mancomunidad de la Vega por la "desastrosa gestión"

Podemos ha exigido este viernes "depurar responsabilidades" en la Mancomunidad de la Vega por la "desastrosa gestión" de este organismo, sobre el que el Tribunal de Cuentas ha señalado que no presenta cuentas desde 2006. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la prescripción de deudas de "dudoso cobro" por parte de la Mancomunidad por valor de 1,3 millones de euros "es la última muesca en el rosario de irregularidades y mala administración al frente de esta institución por parte del socialista Antonio Garrido desde hace años".

"Esta prescripción supone la extinción del derecho de cobro de más de un millón de euros, que se suman a los nueve millones que la Mancomunidad reconoce en sus balances que no va a cobrar, un 65% de su presupuesto anual", ha detallado Podemos en una nota de prensa. "El propio anuncio de la Mancomunidad reconoce que esta deuda se debe a que no se han realizado los requerimientos en tiempo y forma", según la formación, que ha insistido en que "en la Mancomunidad no se ha hecho nada para cobrar estas deudas" a la Diputación de Sevilla, a las empresas públicas de agua y a la Junta de Andalucía, así como a varios ayuntamientos.

Podemos ha alertado de que la existencia de esta deuda sin cobrar se puede traducir en que, "para no quebrar", la Mancomunidad termine subiendo el precio de las tasas de los servicios que gestiona, como la recogida y tratamiento de residuos urbanos, "un incremento tributario para ciudadanos debido a la mala gestión de la entidad". Esta "nefasta" administración ha sido afeada por el Tribunal de Cuentas, que ha alertado de "incumplimientos de legalidad".

Así lo ha expresado Sheila Guerrero, responsable de Organización de Podemos en La Rinconada y concejal de este Ayuntamiento, para la que "La mala administración al frente de la Mancomunidad repercute directamente en los vecinos y cómo son tratados sus impuestos, además de que dice mucho de la negligencia en el gobierno de una administración que tiene que estar al servicio de todos. Una buena gobernanza incluye la transparencia, y que la Mancomunidad no haya presentado sus cuentas desde 2006, como denuncia el Tribunal de Cuentas, es el ejemplo perfecto de oscurantismo contable".