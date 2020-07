Podemos Euskadi no descarta alcanzar acuerdos con el PNV la próxima legislatura o apoyar los Presupuestos

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU en las pasadas elecciones del 12 de julio, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que la coalición no descarta alcanzar acuerdos con el PNV la próxima legislatura o apoyar los Presupuestos de 2021 si se produjera un "compromiso de cambio de modelo fiscal".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Gorrotxategi --que ha señalado que será portavoz parlamentaria de su grupo la próxima legislatura-- ha analizado los resultados de los pasados comicios autonómicos en los que la coalición obtuvo seis escaños, cinco menos que los logrados en 2016.

Tras reconocer que el resultado "bueno no es", ha advertido de que la perdida de votos se viene produciendo desde las elecciones forales por lo que "no es un fenómeno que nace ahora, aunque sí muestra que hay un estancamiento".

A su juicio, hay muchos factores que explican el resultado, pero el más importante es que Elkarrekin Podemos no ha sido "capaz de movilizar el voto" y la alta abstención les ha perjudicado. Asimismo, ha rechazado que en los resultados alcanzados en Euskadi y Galicia el líder de la formación, Pablo Iglesias, tenga "responsabilidad".

"No hemos sido capaces de sacar a nuestra gente de casa", ha lamentado, cuestión que ha atribuido también a la "inestabilidad como organización" que han padecido, "un factor que va a desaparecer porque vamos a ser una formación estable".

En este contexto, ha incidido en que las primarias "son difíciles de sobrellevar al generar tensiones que se hacen públicas y que no generan mucha confianza". Sin embargo, ha rechazado que Podemos sea actualmente en Euskadi una organización inestable sino que, por contra "ahora estamos muy bien".

"Tensiones internas existen en toda organización. La diferencia es que como hacemos primarias y son transparentes nuestras tensiones se ven y las de otros no. Que haya habido un cambio en la candidatura responde a la voluntad de la militancia y me cuesta pensar que quien ha elegido un proyecto luego lo penalice", ha sostenido.

Por otro lado, ha subrayado que tras conocer los resultados no se le ocurrió renunciar al escaño. "Si pensara que la bajada de escaños tiene que ver conmigo puede que sí, pero no lo creo así. Eso sería una 'espantá' y no me parece responsable ni serio marcharte a casa si no te gustan los resultados", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que "es posible" que EH Bildu haya recogido votos de personas que en el pasado optaran por Elkarrekin Podemos, "y viceversa", pero ha valorado que tanto la coalición soberanista como otros partidos se hayan 'podemizado' durante la campaña.

Tras considerar que el resultado que han reflejado las urnas es "absolutamente legítimo, pero no representativo de la sociedad vasca" por la alta abstención, ha reconocido que Elkarrekin Podemos-IU llegó a hablar con EH Bildu y PSE de una posible alternativa de izquierdas, aunque los socialistas no respondieron a su "requerimiento de diálogo". No obstante, ha afirmado que, tras la suma del PP de su sexto escaño en detrimento de EH Bildu, "los números no dan y la posible alternativa no existe".

Cuestionada por la posibilidad de que Elkarrekin Podemos-IU alcance durante la próxima legislatura acuerdos con el PNV, Gorrotxategi no ha descartado tal posibilidad: "¿Por qué no? Yo espero que sí... Nosotros no somos políticos profesionales, hemos venido a mejorar la vida de la gente y pactaremos con quien haga falta. Nuestro programa es claro y pretendemos avanzar en justicia social, evolucionando hacia un modelo verde y sostenible".

PRESUPUESTOS

Respecto a los Presupuestos de 2021 y un posible voto a favor de Elkarrekin Podemos-IU, Gorrotxategi ha afirmado que si alrededor de las cuentas hay un "compromiso de cambio de modelo fiscal, por qué no". "Siempre sujeto a cuestiones de fondo políticas que permitan realmente cambiar a mejor la vida de las personas en términos de justicia social", ha incidido.

Preguntada por un posible nuevo estatus, ha valorado que Podemos "siempre ha defendido que el derecho a decidir implica dar vía de posibilidad a los requerimientos que desee la mayoría de la sociedad vasca". "Un nuevo estatus... por qué no, pero cuál, para qué y cómo sería", ha cuestionado.

Por último, ha confiado en que durante la próxima legislatura haya un "cordón sanitario" a Vox en el Parlamento vasco, ya que, aunque solo ha obtenido una diputada es "un partido antidemocrático que pretende dar marcha atrás en conquistas sociales y democráticas".