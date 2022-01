Podemos Euskadi cree que la ponencia de autogobierno no es una prioridad y aboga por el diálogo discreto entre partidos

La coordinadora de Podemos Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, cree que no es una prioridad ahora mismo, en situación de pandemia y necesidad de recuperación económica, reactivar la ponencia de autogobierno en el Parlamento vasco para abordar una reforma estatutaria, pero aboga por que se aborde un diálogo discreto entre partidos, "lejos de focos", para realizar "un trabajo común" que favorezca después un amplio consenso.

En declaraciones a Europa Press, Garrido ha afirmado que, en este momento, "no es una prioridad" poner en marcha, de nuevo, la ponencia de autogobierno en la Cámara autonómica porque la ciudadanía "está muy preocupada por otras cuestiones como la salud o la vulnerabilidad económica producto de la crisis sanitaria".

"Eso no quiere decir que no haya que abordarla y que no haya que empezar a hablar entre las diferentes fuerzas políticas para ver dónde están o si podemos encontrar puntos en común que nos permita hacer un acuerdo amplio, porque hablamos de renovar el contrato social Euskadi, y eso tiene que tener un acuerdo amplio", ha añadido.

Por ello, echa de menos que haya conversaciones entre las diferentes fuerzas políticas que permitan "explorar esos puntos en común y abordar un trabajo conjunto". A su juicio, en la búsqueda de ese "elemento común, hay que alejarse de los focos, de los grandes titulares, para trabajar de manera discreta".

Garrido ha mostrado la disposición de su formación a "sentarse y hablar" en esas condiciones de diálogo con el fin de que "sea posible ese marco de convivencia lo más amplio posible".

Sobre los planteamientos del Lehendakari, Iñigo Urkullu, y EH Bildu de "institucionalizar el derecho a decidir", ha apuntado que desconoce "a que se refieren con este juego de palabras" y qué quieren decir con este concepto como para posicionarse a favor o en contra.

"Primero, habría que concretar de qué estamos hablando. A partir de expliquen y pongan encima de la mesa a qué se refieren con ese derecho a decidir, podremos ver si estamos de acuerdo o no. Soltar titulares no es el camino, sino trabajar y hablar de una manera más discreta para ver cuáles son los puntos de encuentro, que estoy segura que estarán ahí, pero hay que buscarlos de manera honesta y fuera de los focos", ha reiterado.