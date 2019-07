Podemos está a la espera de reunirse con el PSOE tras la renuncia de Iglesias

Unidas Podemos está a la espera de los contactos con el PSOE para avanzar en el posible gobierno de coalición que permitiría a Pedro Sánchez ser investido presidente la próxima semana, una vez que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha renunciado a entrar en el Ejecutivo.

Fuentes de la cúpula de Podemos han indicado a Efe que las reuniones entre ambos partidos deberían celebrarse "lo antes posible" o, de lo contrario, podría parecer que se están buscando nuevas excusas para no alcanzar un acuerdo.

Según las mismas fuentes, algunas de las reacciones de los socialistas a la renuncia de Iglesias no ayudan mucho al entendimiento.

La decisión del secretario general de Podemos ha sido muy bien acogida en su entorno, tanto dentro de su partido como de las confluencias, hasta el punto que las fuentes hablan de "unidad interna total".

No obstante, mientras unos creen que el paso de Iglesias permitirá desbloquear las negociaciones y pactar el gobierno de coalición demandado desde el inicio de las conversaciones por Unidas Podemos, otros no son optimistas y piensan que, a pesar de esto, no habrá acuerdo.

En cualquier caso, todos coinciden en que hay una oportunidad, aunque queda poco tiempo para lograrlo.