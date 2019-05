Podemos esquiva el Madrid de Carmena y lleva a Leganés la pegada de carteles

El acto de apertura de campaña de Podemos en la Comunidad de Madrid será finalmente en Leganés y no en el distrito madrileño de Villaverde, donde la candidatura de Isabel Serra había previsto y convocado una cena popular.

A unas horas de comenzar la 'pegada' de carteles, la dirección estatal de Podemos ha remitido la convocatoria oficial del acto de apertura de campaña de la coalición Unidas Podemos para los comicios municipales, autonómicos y europeos del próximo 26 de mayo, distinto al remitido ayer desde Podemos Comunidad de Madrid.

Un acto que comenzará a las 23.00 horas y en el que estarán el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y la cabeza de lista a las europeas, María Eugenia Rodríguez Palop, además de la aspirante a la Presidencia a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra y la candidata a la Alcaldía de Leganés, Gemma Gil.

En Madrid, donde Isabel Serra había previsto abrir su campaña, Unidas Podemos no tiene una candidatura municipal común: Izquierda Unida lidera la candidatura de Madrid en Pie de Carlos Sánchez Mato, mientras que Podemos no se presenta a las elecciones al no haber llegado a un acuerdo con la lista de Manuela Carmena.

Pablo Iglesias dijo que se echaría a un lado en las municipales y se referenciaría en la candidatura de la alcaldesa, aunque en las últimas semanas ha ensalzado el papel de Carlos Sánchez Mato y ha llegado a cuestionar que Carmena lo "purgase".

Según la agenda, el aspirante a la Alcaldía de Madrid no tendrá esta noche el apoyo de Alberto Garzón en su acto de pegada de carteles que será a las 22.00 horas en el distrito madrileño de Vallecas, ya que el coordinador federal irá al acto conjunto de toda la candidatura en Leganés.

También estará con Garzón Sol Sánchez, la número dos en la lista Unidas Podemos-IU Madrid en pie.

Desde esa candidatura han dado a Efe dos motivos por el que se ha decidido cambiar el lugar de celebración de la pegada: la primera, que había un problema "de accesibilidad" en la plaza Chozas de Canales, y la segunda, que se ha valorado a última hora que "siempre se hacen las aperturas en Madrid capital", pero desde Unidas Podemos querían poner en valor los municipios del sur.

En cualquier caso, con el cambio de ubicación, Pablo Iglesias no hará el acto de pegada de carteles en una ciudad en la que no concurre a las elecciones municipales.