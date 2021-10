Podemos y ERC ponen en jaque la legislatura de Sánchez y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Podemos y ERC ponen en jaque la legislatura de Sánchez con sus exigencias sobre la reforma laboral y los PGE

Casi dos años después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, son varios los frentes que el líder socialista tiene abiertos para continuar placidamente como líder del Ejecutivo.

Desde el primer momento, en el partido de la calle Ferraz han sido conscientes de la complejidad que representaba la suma parlamentaria que permitió a Sánchez mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Al apoyo mayoritario de Unidas Podemos, principal socio de la coalición, se unen los de partidos tan variopintos como ERC, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Más País y otros apoyos menos trascendentales como el de Compromís o Teruel Existe.

2. PSOE y Podemos concluyen sin acuerdo la primera reunión sobre la reforma laboral y mantienen su disputa

El PSOE y Unidas Podemos no han logrado cerrar un acuerdo este lunes sobre cómo acometer la reforma laboral, sobre qué alcance debe tener y, sobre todo, sobre quién debe implicarse de forma directa en su elaboración y liderar la negociación. Es decir, los 'morados' mantienen que debe ser la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la que lleve el asunto, mientras que los socialistas siguen pidiendo la implicación del Gobierno "en su conjunto", en concreto, a través del Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño u otros con materias afectadas como Seguridad Social o Educación que podrían formar parte de la mesa de concertación social, como se ha deslizado en esta cita.

3. Alberto Rodríguez y los cuatro días que han hecho implosionar a Podemos: ¿quién manda en el partido?

El caso de Alberto Rodríguez ha sacado a relucir las grandes diferencias en el seno del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Una situación que en tan solo cuatro días ha terminado por convertirse en un terreno francamente inestable. Con el exdiputado de Unidas Podemos no solo hemos podido conocer de cerca las pretensiones de la formación morada, sino también que no podría ser un socio realmente fiable en el que confiar, siempre partiendo de la base de que ellos mismos han pedido la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por "atentar contra la democracia" tras decidir retirar el acta de diputado de Rodríguez. Es decir, Unidas Podemos está pidiendo la dimisión de uno de sus socios. Sea como sea, para entender el caso Rodríguez no hace falta más que hacer una breve cronología de los últimos cuatro días.

4. Lección de pandemia: los universitarios gastan con más cautela que antes de la covid

Cinco de cada 10 universitarios españoles confiesan mirar mucho más el bolsillo tras el palo económico que ha supuesto la pandemia, casi el 60% se declaran ahorradores. Aunque algunos trabajan al tiempo que estudian, los padres siguen siendo los que mayoritariamente se encargan de sus facturas. La situación les ha golpeado: 4 de cada 10 perdieron los trabajos que les ayudaban a completar su economía. La covid les ha hecho mucho más cautelosos con su dinero.

5. Reino Unido, Letonia o Estonia: ¿cómo está la pandemia de covid-19 en Europa?

Europa enciende el 'farolillo rojo'. El COVID vuelve a tomar velocidad en todos los países y cada uno se enfrenta a una cuarta, quinta o posible sexta ola. Ahora bien: en todos no crecen igual los contagios y el porcentaje de población vacunada completamente contra el virus marca el camino a seguir. En pleno debate sobre si es necesaria o no una tercera dosis de refuerzo así está ahora mismo la situación: