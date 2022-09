Podemos y ERC critican la propuesta del PP porque favorece a las eléctricas

Los portavoces de Unidas Podemos y ERC en el Congreso han denostado este martes el plan de ahorro energético que el PP ha remitido al Gobierno porque, según opinan, favorece más a las compañías eléctricas que a las familias preocupadas por el aumento del precio de la luz.

"Deja claro a quién defiende", ha dicho el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en rueda de prensa, respecto al plan del PP que promueve bajar la factura de la luz a quienes demuestren que llevan a cabo un ahorro energético, ya que, a su juicio, "las familias ya han recortado todo lo que pueden recortar".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha apuntado que el PP es "el partido representante de las grandes multinacionales y la banca", por lo que "es complicado que sea valiente y esté a favor de la ciudadanía", de forma que su propuesta de ahorro energético le parece "un brindis al sol".

También el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha indicado que el PP "no es demasiado de fiar" y que "la transformación económica en Europa les coge a pie cambiado", aunque aún así ha apuntado que prefiere la nueva propuesta del PP que la de hace varios meses, cuando, ha recordado, los topes a los precios los tildaban de medida soviética.

En su rueda de prensa, Rufián ha avanzado que su grupo no rechazará la toma en consideración de las proposiciones de ley del PSOE y Unidas Podemos para establecer un nuevo impuesto a la banca y las eléctricas por sus beneficios extraordinarios, que se vota en el pleno de esta semana.

"Siendo una toma en consideración y un tema sensible, pues no creo que tenga mucho problema en que esto tire hacia adelante", ha señalado Rufián, quien confía en que esta medida surgida del Gobierno "no se quede en un titular como casi siempre o en anuncio en la rueda de prensa de los martes al mediodía", en referencia a las posteriores al Consejo de Ministros.

A la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Rufián le pide que "aparte de hablar con las teles" hable también "con su partido", porque si no cada propuesta "se queda en una portada".

Ha recordado que Díaz "forma parte de un partido, de una forma directa o indirecta, aunque ahora parezca un ente sin partido", al tiempo que le ha pedido a la líder de Sumar que no negocie con los partidos de su ámbito como hizo con la reforma laboral, porque entonces en las próximas elecciones "no habría dos o tres listas de izquierdas, sino 150".

En cuanto a la propuesta de Díaz de topar el precio de los alimentos básicos o a la de Podemos de topar las hipotecas de tipo variable, Rufián ha indicado que le parecen bien, pero que son "bastante rácanos" al hacerlas, porque podrían ir más allá, por ejemplo con una reforma fiscal para que los millonarios no puedan eludir el impuesto de patrimonio.

También ha recomendado "juntar todos los cheques y bonos" sociales actuales y crear "una renta garantizada de ciudadanía universal".