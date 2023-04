Podemos-Equo logra en el Pleno el respaldo del Gobierno a industrias limpias frente a la planta de pirólisis

Aprobada una iniciativa para instar al Principado a estudiar el impacto de la eólica marina en la pesca

El Grupo Municipal Podemos-Equo Xixón en Gijón ha conseguido este jueves, en el último Pleno ordinario del mandato, el apoyo de PSOE, IU y Foro, a una proposición con la que buscaban un posicionamiento público de la Corporación en contra de la planta de pirólisis que la empresa Preco proyecta en El Musel. El resto de grupos se abstuvo.

La propuesta contempla que el Ayuntamiento se compromete a impulsar un desarrollo económico e industrial basado "en un crecimiento vinculado a una industria limpia, posicionándose en contra de la instalación de empresas contaminantes como la planta de pirólisis de Preco", dice el documento.

También incluye promover desde lo público, en el antiguo solar de Naval Gijón, un espacio para el desarrollo de la economía azul, en línea con el objetivo de contribuir a lograr cero emisiones en 2050.

No ha salido en cambio adelante, tras haber aceptado la votación por puntos, la segunda parte de la iniciativa, con la que la coalición pretendía evitar la construcción de viviendas en el 'solarón', donde plantean un gran pulmón verde. En este caso, votaron a favor Podemos-Equo Xixón, Foro e IU, mientras que lo hicieron en contra PSOE y PP y se abstuvieron Ciudadanos, Vox y el edil no adscrito, Alberto López-Asenjo.

La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, ante las advertencias de algunas formaciones sobre posible prevaricación si se rechaza la planta de pirólisis si esta cumple con toda la normativa legal y medioambiental, ha recordado que es el Idepa, dependiente del Principado, quien trajo a esta empresa "que es contaminante", mientras que el Consejo de Administración portuario también lo consideró bien, según ella.

La alcaldesa gijonesa ha dicho estar de acuerdo con la idea de un compromiso hacia un tipo de ciudad "vivible", pero ha opinado que la iniciativa es "un poco panfletillo".

Ha recalcado que no es competencia municipal, pero sí el Ayuntamiento puede decir que no se quieren actividades contaminantes "per se", sino que defienden otro tipo de industrias limpias.

En cuanto al 'solarón', ha remarcado que el Gobierno municipal ha trabajado y trabaja por la verdificación de la ciudad. También ha replicado a Foro que el coste estimado de la estación de 2019, antes de esta crisis económica, a lo que les ha preguntado si es que no han visto que la construcción ha subido "la tira". Al margen de todo ello, ha recordado que quien va a tomar decisiones sobre ello será la nueva Corporación.

Por parte de Ciudadanos, el edil Rubén Pérez Carcedo ha alertado del riesgo de prevaricación si se rechaza una actividad legal, si bien ha dicho estar en contra de industrias contaminantes.

Sobre el 'solarón', ha considerado que si el pensar que Adif, propietaria de los terrenos, va a renunciar a los ingresos por su venta, es "vivir en un mundo de cuentos y fantasía".

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, al igual que Podemos-Equo Xixón, ha incidido en que a esta empresa la fue a buscar el Idepa, por lo que no vale escudarse en una posible prevaricación para rechazar una planta que va a quemar 44 veces los plásticos que se generan en Asturias. Para él, la salud de los vecinos es muy importante.

Por otro lado, ha defendido el dejar el 'solaron' como un gran parque, ya que al tener la estación proyectada menor coste, se puede obviar la venta de terreno para viviendas. En todo caso, ha garantizado que Foro, si llega a gobernar, hará lo que pueda para que la edificación sea la "mínima".

En contra de esta proposición, en cambio, se ha mostrado la portavoz del PP, Ángela Pumariega, quien ha llamado la atención sobre que ahora que se aproximan las elecciones se crea una "alarma social innecesaria" sobre una instalación que no ha presentado en detalle su proyecto. Pumariega ha señalado que "lo de ponerse camisetas o sujetar pancartas lo deja para los populistas".

Referente al 'solarón', le ha preguntado a la coalición morada y verde cómo piensa que se va a financiar el Plan de Vías sin viviendas y con el presupuesto del Ayuntamiento, a lo que ha agregado que no cree que Adif le regale los terrenos a este. Ha apostado, en este sentido, por cree un espacio con zonas verdes, amables, y un desarrollo urbanístico que genere empleo y riqueza.

EÓLICA MARINA Y PESCA

La Corporación gijonesa, por otro lado, ha aprobado una proposición de Vox por la que el Pleno insta al Gobierno regional para que se proceda el establecimiento de informes de afección medioambiental previa a la instalación de los macroproyectos de energías renovables, se valore su impacto en el patrimonio natural, así como la compatibilidad del proyecto con los usos y actividades como la pesca, así como su futuracontribución social, económica y medioambiental a nuestra localidad.

De igual modo, la iniciativa recoge instar al Gobierno del Principado para que, en caso de dictamen desfavorable del informe de afección medioambiental, se paralice inmediatamente la instalación de cualquier macroproyecto de energías renovables.

También le insta a que promueva todas las fuentes de energía que contribuyan desde la región a alcanzar la soberanía energética de España con una planificación ordenada y que responda al interés nacional, "dejando a un lado intereses especulativos que puedan amenazar la sostenibilidad social, económica y medioambiental de nuestra región".

Además, pide al Ejecutivo autonómico a que, previamente a la instalación de los macroproyectos de energías renovables, se consulte a los municipios afectados sobre la idoneidad o no de su instalación y se adjunte su resolución al informe de afección medioambiental para su consideración.

La proposición ha sido aprobada por mayoría absoluta, con los votos a favor de Vox, PSOE, Foro, IU y el edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, en contra de Podemos-Equo Xixón y abstención de Ciudadanos y PP.

El portavoz de Vox, por su lado, ha considerado que esta forma de energía renovable no la ve la más adecuada, a lo que ha señalado que estas nuevas formas energía sostenibles, parece que no lo son tanto, a su juicio.

Por parte del Gobierno local, el portavoz de IU, Aurelio Martín, aún no coincidiendo con todo el texto de la iniciativa, ha apuntado que sí creen que hay un problema que exige que el Principado tome las máximas medidas posibles en torno a estos proyectos de renovables.

En este sentido, ha incidido en que el principio de precaución obliga a especificar "un poco más" las consecuencias, de forma que los informes medioambientales de estas instalaciones de energía deben reflejar su impacto real.

Martín ha resaltado que la flota asturiana es fundamentalmente de bajura, lo que genera sostenibilidad en el ámbito marino y economía en los puertos. Por este motivo, ve bien hacer ese informe y llegar a acuerdos con la flota asturiana, la cual ha insistido en que contribuye a la sostenibilidad de los mares.

También Ciudadanos se ha mostrado a favor de la eólica marina, pero al mismo tiempo ve importante proteger la pesca, como así defendido, por su lado, Foro.

Frente a ello, el concejal de Podemos-Equo Xixón Juan Chaves ha opinado que la eólica marina tiene impactos "mínimos y fácilmente mitigables". Dicho esto, y reconociendo que el pescador quiere certezas sobre si va a poder seguir con su actividad, ha recalcado que ya se hace una diferenciación de actividades primitivas a la hora de seleccionar la ubicación.

En el caso del PP, su portavoz cree que en Asturias se dan condiciones para el desarrollo de esta "actividad de futuro", según ella, pero cree que no debe ser "a costa de la actividad pesquera".

López-Asenjo, por su parte, ha visto bien estudiar el impacto sobre la pesca y ha alertado de estudios que hablan también de una "preocupante" mortalidad en aves a causa de la altura de los molinos.