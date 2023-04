Podemos entra al choque directo con Yolanda Díaz

Alicia López

Podemos ha pasado al ataque directo a Yolanda Díaz, al acusarle de no querer la unidad y ha exigido que los morados tengan "un rol relevante" en su proyecto electoral y que Irene Montero esté en el equipo de Sumar junto a la vicepresidenta segunda, un posicionamiento que escala en el nivel de tensión entre las dos partes y les aproximan más a la ruptura.

La resaca del acto en el que echó a andar la candidatura de Díaz con la ausencia de Podemos ha tensado mucho la cuerda hasta el punto de que a la aspirante a la Presidencia del Gobierno ya no le parece una tragedia ni un fracaso que los morados se descuelguen y vayan a las elecciones por su cuenta, unas afirmaciones que han escocido mucho a los de Podemos.

Por eso, Belarra ha vuelto a la carga este martes, insistiendo en que la líder de Sumar "no está claramente comprometida con la unidad".

Los morados siguen exigiendo un compromiso con las primarias abiertas para involucrarse en el proyecto de Díaz, que no cree que ese sea el verdadero motivo por el que se descolgaron del acto del Magariños ya que en celebrar primarias están todos de acuerdo y además Podemos está también demandando que la vicepresidenta haga campaña por Podemos el 28M.

Y esa reclamación parece difícil de cumplir porque los partidos que en principio apoyan la propuesta electoral de Díaz, alrededor de una docena, que son los que asistieron al lanzamiento de su candidatura, serán en muchos casos competidores entre ellos y por eso parece complicado que la ministra de Trabajo pueda hacer campaña por unos sí y otros no.

Entre los que estuvieron en Magariños el domingo, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, uno de los más entusiastas con este proyecto, ha advertido este martes que en este pulso que mantienen Podemos y Sumar es importante "no crear trincheras innecesarias para no rebasar el punto de no retorno" y ha asegurado a Podemos que todo el mundo va a tener "su propio espacio" dentro de la coalición.

Hay que hablar de cómo todos juntos concurrirán a las generales, y eso incluye las primarias, pero aún no han llegado a esa fase, ha señalado el ministro de Consumo para intentar reconducir las aguas.

Los comunes, que también acudieron al Magariños el domingo, restan importancia a estas diferencias, que ven salvables porque "son de matiz", ha apuntado su portavoz en el Congreso, Jaume Asens, mostrándose convencido de que irán juntos a las generales porque no se pueden permitir "el lujo" de ir separados. Además ha dejado caer que aunque no estaba la plana mayor de Podemos sí había muchos militantes arropando a Díaz, lo que pone de relieve la división interna que la pelea está generando.

No obstante, sí ha apuntado que en estos momentos políticos es más necesario "el estilo" de Díaz que el del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien, por otro lado, no deja de marcar el paso a los morados.

Aunque dejó la política hace cuatro años al concluir su mandato como alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena sigue siendo un referente para la izquierda y estaba también invitada al acto de Díaz aunque no pudo asistir. No ha entrado mucho en la refriega pero ha dejado un mensaje claro: "En la dirección de Podemos ha habido una dificultad para asumir planteamientos diferentes y alternativos".

Aislados en medio de este cierre de filas con Díaz, la cúpula de Podemos no da su brazo a torcer, insistiendo con las primarias y criticando a la vicepresidenta por no apostar por la unidad. Es más, Belarra ha dicho que ya le hubiera gustado que la vicepresidenta hubiera pedido esa unidad que tanto proclama a Más País y a Compromís de cara al 28M, ya que no han querido sumar con los morados ni en Madrid ni en la Comunidad Valenciana.

Otra de las pullas de Belarra ha ido dirigida al PSOE, acusándoles de no quererles como socios porque son "incómodos" en el Gobierno de coalición, una acusación que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha esquivado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, centrándose en poner en valor "los grandes acuerdos" que han forjado en esta legislatura.

Por otro lado, la portavoz del Gobierno ha dicho que no le choca que la vicepresidenta segunda haga campaña electoral por otro partido porque no es la primera vez que esto ocurre.