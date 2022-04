Podemos ve encarrillada la negociación para un pacto de izquierdas andaluz

Podemos cree que las negociaciones para presentar una candidatura conjunta con otras fuerzas políticas en Andalucía van en la buena dirección y aunque aún no han llegado a un acuerdo electoral están dando pasos para conseguir que esa alternativa de izquierdas fructifique.

Fuentes de la candidatura de José Antonio Delgado, el diputado por Cádiz en el Congreso que disputará las primarias de Podemos, han asegurado a EFE que las conversaciones se están desarrollando sin baches y que no hay ni líneas rojas ni escollos concretos entre las cinco fuerzas que podrían confluir en una candidatura.

En todo caso, son las representaciones andaluzas de estas fuerzas (Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz), han señalado, las que están llevando las negociaciones y las que tomarán la decisión final.

No hay ningún aspecto específico en el que estén tropezando, tampoco en lo que podría ser el nombre de la candidatura, "Por Andalucía", una marca que, según han dicho, no les parece mal, pero que no está cerrada.

Con el horizonte electoral ya despejado -los comicios serán el 19 de junio- los partidos involucrados en esta posible alianza creen que siguen teniendo tiempo para poder llegar a un acuerdo.

Incluso Más País, que al principio se mostraba bastante distante con este proyecto, ahora ve posibilidades si bien no se atreve a aventurar cómo concluirá este proceso de acercamiento y si se materializará en listas electorales conjuntas, han apuntado desde esta formación.

Las únicas dos certezas que existen por el momento en torno al frente de izquierdas que busca posicionarse en las elecciones andaluzas son que la dirigente anticapitalista Teresa Rodríguez se presentará en solitario con Adelante Andalucía y que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, rechazó hace tiempo estrenarse en estas elecciones autonómicas con su plan de confluencia, que sigue en el aire.

Teresa Rodríguez, que según ha dicho estaría ultimando algún acuerdo con algunos partidos locales, no ha podido entenderse con los morados, con quienes mantiene una relación de choque tras la ruptura en 2020, a pesar de que ha habido algún intento por su parte.

Y en el caso de la plataforma transversal y sin siglas que quiere promover Yolanda Díaz, no será el escenario andaluz donde debute, como dejó claro ya la vicepresidenta segunda, que, por unas cosas u otras, lleva retrasando desde enero el proceso para construir esa eventual candidatura.

Eso sí, le vendría bien de cara a esa eventual candidatura que fructificase en Andalucía la coalición electoral en la que trabajan Podemos, Izquierda Unida y otros porque sería un primer andamiaje.