Podemos dice que el presupuesto 2022 "suena a despedida de Azcón" y "sin nuevos proyectos"

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha opinado que el proyecto de presupuesto 2022 del Gobierno PP-Ciudadanos "suena a despedida del alcalde Azcón" y, además, "sin nuevos proyectos".

Rivarés ha acusado al alcalde, Jorge Azcón, de "quitarse de en medio" la aprobación presupuestaria para dedicarse a su carrera política al Gobierno de Aragón y ha criticado que los proyectos de inversión son todos proyectos no ejecutados de 2020 y 2021.

En un primer análisis, Rivarés ha insistido en que este proyecto de presupuesto, "no tiene objetivos y tampoco proyectos nuevos; "ni urbanísticos en los barrios, ni de transporte público, ni para acabar con la suciedad en los barrios, ni de empleo, ni industriales, ni medioambientales, ni sociales, ni culturales, ni de ningún tipo".

Ha asegurado que todo lo que se califica de 'proyectos de inversión' "son proyectos que ya estaban en los presupuestos de 2020 y 2021".

A su parecer, el proyecto denota "la falta de confianza en la capacidad para ejecutar el presupuesto del gobierno de Azcón y su consejera de Hacienda, María Navarro".

Para los barrios, para los polígonos industriales o para mejorar la limpieza "ya había más dinero", ha dicho para incidir en que "lo que ha faltado es voluntad y capacidad política para gastar lo presupuestado".

Rivarés ha abundado: "El gobierno Azcón se caracteriza por no cumplir lo prometido y si no cambian de gestores, empezando por los consejeros de Hacienda, Urbanismo y Economía, eso no lo va a mejorar este año".