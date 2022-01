Podemos dice que el presupuesto de 2022 es "mentira" porque el 90% son partidas inejecutadas de 2020-2021

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha asegurado que el proyecto de presupuesto de 2022 aprobado por el Gobierno PP-Ciudadanos es "mentira" porque el 90 por ciento de las partidas corresponden a las no ejecutadas de los años 2020-2021 que ya estaban presupuestadas.

Ha puntualizado varios aspectos, como que la ejecución total del presupuesto de 2021, a fecha 31 de diciembre, ha sido del 89,14 por ciento, no llega a 90 por ciento, cuando la media es del 93 o 94 por ciento. Por esta razón, "suma un motivo más para no confiar en las promesas del presupuesto de 2022", ha dicho.

Rivarés ha manifestado, asimismo, que la ejecución en inversiones --capítulos 6 y 7-- en el 2021 ha sido de un "ridículo y triste" 56 por ciento, mientras que el resto de inversiones "no existen", por tanto, se ratifica que el 90 por ciento son partidas sin ejecutar de ejercicios anteriores.

El portavoz de Podemos ha indicado que hay ejemplos "paradigmáticos", con barrios populares que se quedan sin inversión, mientras que se favorece al Centro, con siete millones de euros para el entorno de las calles Zamoray-Pignatelli, frente a la "inejecución de las mismas promesas los años anteriores".

También ha considerado "que se ha vendido con falsas esperanzas el aumento de la partida del autobús urbano del 12 por ciento, con 71 millones de euros", pero no servirá "para mejorar un segundo de frecuencia o un metro de recorrido por la mala gestión en movilidad".

Al respecto, ha explicado que ya esta semana de enero "el bus cuesta el 15 por ciento más que el año pasado porque no se ha sabido recuperar a los pasajeros perdidos por la pandemia, ya que no se ha entendido que es estructural por el cambio de movilidad y no se ha enfrentado la prometida y urgente reforma de líneas, ni en recorridos, ni en frecuencias".

ENGAÑO

Tras aseverar que Podemos se siente "profundamente engañado", Rivarés ha hecho extensivo este sentimiento a la ciudad y al comercio de proximidad porque el plan local de comercio que Podemos apoyó en 2021 tenía siete millones de euros en 2021, "que no se han ejecutado" y en 2022 pasa a tener 975.000 euros --un 615 por ciento menos---, cuando necesita de una "apuesta decidida para generarlo y potenciarlo".

Por otra parte, ha tildado de "mentira" las reformas anunciadas de plazas y avenidas porque el monto global del dinero para plazas son 100.000 euros y para avenidas otros 100.000 euros. "Solo son para hacer proyectos o anteproyectos, pero no para ejecutar obras", ha expuesto. Ha añadido: "Anuncian obras mentira que no harán este mandato porque solo dará tiempo a proyectos o anteproyectos".

ALUCINACIÓN

El portavoz de Podemos ha dejado constancia de su "alucinación" por que VOX haya alertado de que el Gobierno PP-Cs ha aprobado un presupuesto sin los acuerdos alcanzados ese grupo. "No sabemos si el presupuesto sobre el que se trabaja desde el día 30 de diciembre es el bueno", "el de verdad", y sobre el que se han de plantear las enmiendas, ha apuntado.

Rivarés se ha preguntado "qué se han tomado en el Gobierno de la ciudad, cuando no se sabe si el proyecto de presupuestos es el pactado con VOX". A su parecer, el Gobierno PP-Cs "se ha reído, otra vez, en la cara de VOX o han mentido, como principiantes, de una forma inaceptable, a una ciudad como Zaragoza".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El portavoz de Podemos ha considerado "vergonzoso e intolerable que se reparta en un pen drive un presupuesto que no es el de verdad y no es el aprobado con VOX", ha insistido.

Asimismo, ha querido dejar constancia de que el documento del proyecto de presupuesto entregado por el Gobierno de la ciudad tiene unas 900 faltas de ortografía y no lleva acentos, ni comas.