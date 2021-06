Podemos, a la deriva un mes después del adiós de Iglesias y en busca de un nuevo líder

Hace exactamente un mes desde que Pablo Iglesias anunciaba que dimitía de todos sus cargos. Tras la debacle de Podemos en las pasadas elecciones madrileñas, el entonces líder de la formación morada y exvicepresidente del Gobierno decidió tomar la decisión de abandonar la política.

"Cuando uno no es útil tiene que saber retirarse", dijo la noche del 4-M en Madrid, después de reconocer que había habido una gran movilización de la derecha y que él había fracasado. Hasta aquella noche, y tras dejar la vicepresidencia del Gobierno y el Congreso de los Diputados para ser candidato en los comicios madrileños, Iglesias tan solo mantenía la Secretaría General del partido, cargo que dentro de una semana pasará a ocupar un nuevo miembro del partido.

El mes de Iglesias fuera de la política y el abandono de Podemos

Fue el mismo Pablo Iglesias quien anunció cuáles serían sus próximos pasos tras decir adiós a la política. Fue unas semanas antes de que los madrileños tuvieran cita frente a las urnas y ya por aquel entonces, Pablo Iglesias aseguró que se dedicaría al "periodismo crítico" y a la educación, con lo que se presupone que intentará recuperar su plaza como profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Ocho días después de anunciar su retirada, Iglesias ocupó la portada de todos los medios después de cortarse la emblemática coleta que había lucido a lo largo de sus años en la vida política.





Poco más se sabe de la vida de Pablo Iglesias. Desde el pasado 4-M, la cuenta de Twitter del futuro exlíder de la formación morada, que tan acostumbrados nos tenía a dar muestra de actividad (y regalar diversas polémicas) ha enmudecido por completo. Sus últimos mensajes se remontan, precisamente, al día de la votación. Desde aquel momento, no ha mostrado indicios de actividad. En cualquier caso, sí es cierto que cada día acude al Congreso de los Diputados. No para ejercer su actividad como parlamentario, ya que renunció a su escaño cuando se presentó como líder de Podemos en Madrid, sino para llevar a sus tres hijos a la guardería habilitada en la Cámara Baja.

Desde entonces, podría decirse que la formación morada ha quedado en una situación crítica. Ahora, y sabiendo que su líder está a punto de dejar oficialmente su cargo al frente del partido, el mayor objetivo de Podemos es el de resucitar la formación y que no caiga en un pozo del que ya no haya forma de salir. En una situación política marcada por los posibles indultos y una crisis en el Gobierno de coalición entre PSOE y UP, la formación morada intenta recoger las cenizas que dejó uno de sus fundadores y tratar, como mínimo, de seguir teniendo cierta presencia en el tablero político. Un objetivo que primero tendrá que pasar por la elección de un nuevo Secretario General que pueda encauzar la nueva estrategia de Podemos.

La elección de un nuevo sucesor de Iglesias

Los próximos días 12 y 13 de junio, la IV Asamblea Ciudadana de Podemos elegirá al sucesor de Pablo Iglesias al frente de la formación morada. A diferencia de otras ocasiones, no se celebrará en la plaza de toros de Vistalegre como habíamos estado acostumbrados, sino en Alcorcón, otro de los puntos clave del mapa donde nació Podemos.

El encuentro será presencial, aunque con las limitaciones de aforo impuestas por la pandemia de coronavirus. Por el momento, todos los indicios apuntan a que será la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra quien se ponga al frente del partido.

Podemos ha apostado por la "feminización absoluta de la dirección" y por "el crecimiento y fortalecimiento de los territorios" para poder crecer electoral y aspirar, con Yolanda Díaz de candidata a la Presidencia, a ser la primera fuerza del Gobierno.

Además de Belarra, hay otros dos aspirantes a la Secretaría General de Podemos. Uno de ellos es el concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamanti, con la lista Por un Podemos Horizontal, con la que promete reformular la estructura interna del partido y crear mejores espacios de participación. También ha logrado los avales para poder optar a liderar Podemos el militante crítico Fernando Barredo con su candidatura Nuevo Impulso, que ya compitió por la dirección del partido en la tercera asamblea ciudadana que reeligió a Iglesias, y en la que no logró ninguna representación en el Consejo Ciudadano Estatal.