Podemos denuncia que el caso Dina es un "bote de humo" para tapar cloacas

Dirigentes de Podemos se han mostrado convencidos de que el llamado caso Dina es solo un "bote de humo" para tapar las "cloacas" después de que la empresa a la que acudió Dina Bousselham para recuperar la información de su tarjeta dijera que llegó "inaccesible" pero físicamente "intacta".

"Ya no es caso Dina sino que es caso Villarejo; ayer quedó demostrado que, a pesar de todos los intentos por parte de personas que tienen mucho poder en este país, de darle la vuelta a esta historia y darle la vuelta a este caso, no lo han conseguido y no lo van a conseguir", ha asegurado la portavoz de Podemos, Isa Serra.

Tras una reunión de la dirección del partido, Serra ha subrayado que ha existido un intento de "reescribir la historia" que tenía como objetivo la "impunidad de las cloacas del "Estado".

"Ahora lo que toca es que realmente la justicia se ponga a trabajar para que haya una investigación real de lo que ha pasado aquí", ha insistido.

Por su parte, el dirigente de Podemos Rafa Mayoral ha reclamado que "de una vez por todas" se delimiten las responsabilidades.

"Hay muchas cosas que se tienen que desentramar. Vemos que este bote de humo intentaba evitar que se pudiera hablar de lo que estábamos hablando, que es una trama parapolicial de espionaje pagado por el IBEX y usado por el Gobierno del PP", ha denunciado.

La empresa a la que la exasesora de Podemos Dina Bousselham remitió la tarjeta de su móvil para recuperar su contenido después de que Pablo Iglesias se la entregara ha informado al juez del caso Villarejo que llegó inaccesible a su sede en Gales en septiembre de 2017.

No obstante, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la tarjeta habría llegado intacta físicamente y la empresa se responsabiliza de parte de los daños que presenta.