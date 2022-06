Podemos culpa al PSOE de desmovilizar por no hacer "políticas de izquierdas"

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha culpado al PSOE del riesgo de desmovilizar el voto progresista en lugares como Andalucía por no hacer "políticas verdaderamente de izquierdas" y ha dicho que es el momento de "sumar" fuerzas para articular proyectos "verdaderamente transformadores".

"Lo que desmoviliza (a la izquierda) es tener un Gobierno que no sea valiente, ambicioso y no haga políticas verdaderamente progresistas y de izquierdas", ha dicho en una rueda de prensa en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez y preguntado por el riesgo de desmovilización del voto progresista en las elecciones de Andalucía el próximo domingo.

Entre otros asuntos, ha lamentado que "un partido que se dice de izquierda como el PSOE no vote a favor de un impuesto a los ricos", que "no esté dispuesto a hacer una reforma fiscal progresiva" o que "no acepte la propuesta de Unidas Podemos de que haya una empresa pública de energía".

En el caso de Podemos, ha dicho que tienen claro que están para "ensanchar el espacio político" de izquierda y "sumar" fuerzas para "articular proyectos verdaderamente transformadores".

Por eso, ha valorado el acto celebrado este domingo en Málaga con la asistencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, para apoyar a la candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, y confía en que sirva para movilizar el voto.

"Tenemos claro que si la gente acude a votar masivamente en Andalucía puede haber un cambio sustancial de las encuestas y podemos lograr un gobierno progresista", ha declarado.

Y es que encuestas como la del CIS publicada este lunes dan una amplia victoria al PP en Andalucía, cerca de la mayoría absoluta, pero el portavoz de Podemos le ha restado importancia al comentar que "las encuestas, encuestas son" y ha insistido en que "la clave va a estar en la movilización" para "reducir la abstención".

El acto de Díaz y Errejón tuvo lugar el mismo día que la presentación de un libro del exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en Cádiz, una persona que, según fuentes del partido, sigue siendo un "referente" para ellos.

Respecto a Yolanda Díaz, el portavoz de Podemos ha subrayado que tiene todo el apoyo de su partido, la "fortaleza de su proyecto político para sumar" y que pueda ser la próxima presidenta del Gobierno, aunque respetan "profundamente" sus tiempos en el denominado proceso de escucha, que le llevará a tomar la decisión sobre si se presenta o no como candidata.