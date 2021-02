Podemos cuestiona Gobierno de coalición que no sirve para regular alquileres

El diputado de Unidas Podemos (UP) Gerardo Pisarello ha advertido este martes al PSOE de que la regulación del alquiler en la ley de vivienda es "absolutamente clave y una línea roja" y se ha cuestionado "para qué sirve un Gobierno de coalición progresista" si ni siquiera eso le atañe.

El secretario primero de la Mesa del Congreso lo ha señalado así en una rueda de prensa un día después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, indicara que su apuesta para los alquileres en la próxima ley de vivienda pasa a ser incentivarlos fiscalmente si se sitúan por debajo de unos índices de referencia.

Pisarello cree que ese método no pondrá fin a los alquileres abusivos, mientras que "el compromiso escrito" entre los socios de gobierno incluía la regulación directa, como se hace en otros países europeos y con el apoyo de los socialdemócratas.

"Ni el ministro Ábalos ni nadie va a encontrar un solo caso donde se haya podido hacer frente exitosamente al problema de la vivienda solo con incentivos fiscales", ha remarcado antes de enfatizar que "la vivienda en alquiler debe ser un derecho como la educación o la sanidad".

El diputado de UP atisba que "el problema de fondo es que la patronal inmobiliaria presiona" y lamenta que "un Gobierno que se niegue a cumplir la regulación de los alquileres se parecería demasiado al de la señora (Isabel Díaz) Ayuso", presidenta del Ejecutivo madrileño.

"Esto no va de generar ruido entre socios, sino que va de cumplir la palabra dada", ha añadido, así como ha reflexionado: "Si un Gobierno no sirve para regular las pensiones, para regular los alquileres, ¿para qué sirve un Gobierno de coalición progresista?".

En otra rueda de prensa, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, también ha calificado de "una mala noticia" lo avanzado por Ábalos, en especial porque para el PSOE llueve "sobre mojado", pues sigue sin cumplir con otros acuerdos como derogar la ley mordaza y la reforma laboral.

Errejón ha hecho hincapié en que la regulación de los alquileres no está incluida solamente en los acuerdos de gobierno entre PSOE y UP, sino también en los pactos para la investidura alcanzados con varios grupos parlamentarios, por lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe cumplir los compromisos".

A juicio del líder de Más País, "las discusiones internas" del Gobierno de coalición llevan al Gabinete de Sánchez a "un ensimismamiento" que le aleja del pulso de la sociedad, por lo que echa de menos un "liderazgo de país" y "un rumbo" que "no dependa de una especie de bazar persa cada jueves, y una semana ponga el intermitente para un lado y otra para otro".

También en rueda de prensa en la cámara baja este martes, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha indicado que las propuestas sobre el alquiler que plantea Unidas Podemos han resultado un fracaso en otros países.

Arrimadas ha criticado al Gobierno de coalición por estar todo el tiempo "a la gresca" y por no aclarar su posición sobre la iniciativa de regular los alquileres, y ha afirmado que puede que sea mejor así, pues cuando se pone de acuerdo en algo siempre "perjudica a las familias españolas".

Y en otra comparecencia ante periodistas, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha considerado que los "bandazos" en el seno del Gobierno acerca de la vivienda buscan ocultar la "ausencia absoluta" de falta de políticas públicas, en especial por parte del PSOE.

A juicio de la portavoz del PP, la única política pública aprobada hasta ahora es la "legalización de la okupación" en el decreto sobre consumidores vulnerables que este lunes recurrió su partido ante el Tribunal Constitucional.

Gamarra se ha preguntado además por qué el Gobierno -y en concreto Ábalos- no ha recurrido la ley catalana que limita el precio del alquiler, que el PP también ha recurrido ante el Constitucional.

"¿Por qué el secretario de Organización del PSOE no ha recurrido esa ley catalana que sí interviene el mercado? Tiene la obligación, no la posibilidad, de hacerlo, ha defendido Gamarra, quien se ha cuestionado si el Ministerio ha apartado documentos que no avalan la norma para no recurrir.