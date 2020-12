Podemos critica que el Congreso no permita investigar al Rey emérito: "Ponen fecha de caducidad a la monarquía"

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, ha criticado que los letrados del Congreso hayan vuelto a informar en contra de que la Mesa de la Cámara tramite las peticiones para que se creen comisiones parlamentarias destinadas a investigar las presuntas irregularidades en las que haya podido incurrir el Rey Juan Carlos.

"Esto es una fórmula muy peligrosa: ponen fecha de caducidad a la monarquía", ha sostenido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha instado a la Cámara Baja a investigar si la "institucionalidad puede haber sido utilizada de forma sistemática para realizar acciones corruptas".

En esta línea, el dirigente de la formación morada ha asegurado que los informes de los letrados "no dejan de sorprender" y que, lejos de favorecer a la monarquía, la "ponen en cuestión planteando lógicas de omertá y privando a la sede de la soberanía popular de la capacidad para evaluar las instituciones".

Preguntado por la posición del PSOE, contrario a impulsar una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, Mayoral ha pedido a los partidos monárquicos, entre los que ha incluido a los socialistas, que revisen su posición.

"Respetamos que haya personas que crean que la manera más adecuada o eficiente de jefatura del Estado sea la monarquía. No parece razonable que no se permita al Parlamento evaluar a esa institución. No tiene sentido. Demuestra que hay cada vez más separación entre los que se sienten más monárquicos y los que nos sentimos más parlamentarios", ha zanjado.

Mayoral se ha expresado así unos minutos antes de que la Mesa del Congreso analice la petición de comisión de investigación firmada por ERC, Junts, EH Bildu, la CUP, el BNG y las formaciones de Íñigo Errejón y Joan Baldoví para que se abran pesquisas sobre la trama vinculada a las presuntas "ilegalidades e irregularidades" cometidas por miembros de la Casa Real, en especial el Rey emérito, sobre qué sabía de las mismas su hijo Felipe VI y si se benefició de ellas.