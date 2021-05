Podemos cree que ha concluido la instrucción de Neurona al "acreditarse trabajos"

Podemos considera "concluida la instrucción del caso Neurona" al "quedar acreditado" que esta consultora hizo los trabajos para los que fue contratada en las elecciones de abril de 2019 gracias a los testimonios de varios empleados que han asegurado este viernes que trabajaron con personal de esa empresa.



El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha tomado declaración a una docena de testigos que trabajaron para Podemos en esos comicios y que habían sido propuestos por el partido para demostrar que pagó a Neurona por unos trabajos electorales que realmente se realizaron.



Este es el centro de la investigación que lleva a cabo el juez sobre el partido morado, que también se extiende al presunto pago de sobresueldos a algunos dirigentes o supuestas irregularidades en la de nominada Caja de Solidaridad, según denunció el exabogado de la formación José Manuel Calvente.



Tras las declaraciones de los testigos, que se han prolongado durante cinco horas, el letrado de Podemos Raúl Maíllo ha explicado que el partido "entiende que ha concluido la instrucción del caso Neurona" al detallar estos empleados que trabajaron físicamente con personal de la consultora mexicana en la sede de la calle Maudes.



Algunos han detallado nombres concretos de esos trabajadores de Neurona, que en su mayoría eran mexicanos, y otros les han reconocido por la labor que hicieron.

"Se ha acreditado lo que desde el principio se viene diciendo. Primero se exigieron los productos, los productos se acreditaron y después de acreditarse esos productos y todo el trabajo hecho por Neurona se cuestionó la validez de los mismos, tras lo que se acreditó la naturaleza y el origen de los trabajos, y hoy se ha cerrado y completado cualquier atisbo" de duda, ha asegurado Maíllo.



Ha detallado que los testigos de este viernes han relatado "que colaboraron con gente de Neurona, que les vieron físicamente, que vieron cómo realizaban los productos, que validaron los productos y que se sirvieron de éstos", de manera "ha quedado acreditado el trabajo realizado por Neurona".



Sobre las contradicciones que la letrada de Vox ha asegurado que se han constatado durante las declaraciones, el abogado de Podemos ha sostenido que "no pueden venir más que de una voluntad de seguir el procedimiento sin ninguna base, o de no haber entendido lo que todos han explicado".



Maíllo ha defendido que cada trabajador de Podemos coincidía con algunos de Neurona dependiendo de su cometido, de manera que no todos pueden detallar las labores de todos, entre las que se encuentran la realización de vídeos de segmentación, vídeos líquidos o infografías.



Por su parte la letrada de Vox, Marta Castro, ha considerado que no se puede certificar que Neurona hiciera los trabajos por los que recibió 363.000 euros porque "hay unas contradicciones muy evidentes incluso entre los testigos que han declarado".



"En el fondo sigue la contradicción sobre los trabajos que hicieron unos y otros, y ese es el nudo gordiano", ha añadido, asegurando que no se pueden descartar duplicidades.