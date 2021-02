Podemos cree que Casado debe ir a la comisión del Congreso sobre Kitchen y pide investigar a Rajoy por la 'caja b'

Enrique Santiago (IU) recuerda que también quieren llamar a Sáenz de Santamaría y apunta a Arenas y García Escudero

Podemos considera que, tras la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, "ya no queda ninguna excusa" para que no se investigue al expresidente del partido y del Gobierno Mariano Rajoy por la financiación irregular de la formación e insiste en que el actual máximo responsable de los 'populares', Pablo Casado, debe comparecer ante la comisión del Congreso que investiga la trama Kitchen.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, su portavoz, Isa Serra, para quien las declaraciones de Casado intentando desvincular a la dirección actual del PP de la de los tiempos de Bárcenas son "absolutamente ridículas y vergonzantes".

"Este PP es el mismo que está en las instituciones y en gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid; la forma de gobierno y de corrupción del PP es la misma", ha afirmado, recordando cómo la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes no sólo está ahora en el banquillo por el caso de su máster, sino que también tiene pendiente la causa de 'Púnica'.

BUSCAR EL MOMENTO OPORTUNO PARA CITARLE

Además, Serra ha hecho hincapié en que la ciudadanía tiene claro que "M.Rajoy es Mariano Rajoy" y que "ya no quedan excusas" para que no se le investigue porque si no se hace se enviará el mensaje de que "hay personas absolutamente impunes e intocables".

Rajoy es una de las personas que ya ha decidido citar la comisión Kitchen y, respecto a Casado, la portavoz del partido 'morado' ha explicado que debe ser el grupo parlamentario de Unidas Podemos el que decida en qué momento es más pertinente llamarle, ya que no tienen ninguna duda de que debe dar explicaciones ante este órgano que investiga el supuesto espionaje a Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.

En una rueda de prensa posterior, el portavoz adjunto de Unidas Podemos y vicepresidente de la comisión Kitchen, Enrique Santiago,ha recordado que su grupo ya planteó citar a Casado en la primera ronda de comparecencias aprobadas por este órgano, pero que su nombre no estaba entre los propuestos por el PSOE, que fueron los que salieron adelante.

No obstante, Santiago ha explicado que la comisión tiene acordado abrir sucesivas rondas de comparecencias en función de la evolución de sus trabajos y ha avanzado que Unidas Podemos intentará que se llame al actual líder del PP y también a otras personas como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a quien también incluyeron en su primer listado.

El también portavoz de IU ha recalcado que Casado ya estaba en la dirección del PP cuando supuestamente desde Interior se montó el operativo para espiar a Bárcenas y que "no parece muy creíble que nadie más que Rajoy supiera nada" al respecto.

"ALGO TENDRÁ QUE SABER"

"Casado algo tendrá que saber", ha dicho, apuntando que si ahora sostiene con "esa soltura" que aquellas prácticas que, a su juicio, "incluían la operación Kitchen", ya no se dan en su partido, era porque sabía que entonces sí se daban.

"Una de las cosas que tendrá que explicar es qué sabe que ocurría antes que ahora sabe que no ocurre", ha subrayado Santiago, antes de apuntar también a otros exdirigentes 'populares' como los senadores Javier Arenas y Pío García Escudero, quienes, ha enfatizado, "también sabían mucho, cobraron de los papeles de Bárcenas y tienen mucho que explicar todavía".

Por su parte, Serra ha avanzado que van a pedir que la Justicia llame a declarar al periodista Federico Jiménez Losantos tras haber reconocido que Libertad Digital se financió con dinero de la 'caja b' del PP. "Él sabe mucho sobre la financiación irregular y la contabilidad 'b' del PP", ha dicho Serra.