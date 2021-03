Podemos censura la falta de ejemplaridad y ostentación del privilegio jurídico y económico de las infantas por vacunarse

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha censurado este martes la falta de ejemplaridad que supone la vacunación de las infantas Cristina y Elena en Emiratos Árabes durante una visita a su padre Juan Carlos I y ha subrayado que esta "ostentación permanente del privilegio jurídico y económico" acerca cada día más la República en España.

El dirigente de la formación morada ha afeado así que las hijas del rey emérito recibieran durante la segunda semana de febrero la vacuna contra la Covid-19 durante una vista a su padre en Abu Dabi, donde se encuentra Juan Carlos I desde el pasado mes de agosto tras abandonar España. Según ha adelantado 'El Confidencial', también han sido vacunados en Emiratos Árabes el propio rey emérito y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

"La única forma de que una institución antidemocrática como la monarquía pueda durar en el tiempo es que sus miembros sean ejemplares", ha subrayado Echenique en un mensaje en su cuenta personal de Twitter recogido por Europa Press.

Un requisito que, según el portavoz parlamentario de Podemos, no se cumple en el caso de España, donde el partido morado ha sido especialmente crítico con el rey emérito y no descarta plantear nuevamente una comisión de investigación en el Congreso sobre el patrimonio de Juan Carlos.

En la misma línea, ha enfatizado que "no solamente" no son ejemplares sino que "además, hacen ostentación permanente del privilegio jurídico y económico", algo que para Echenique, hace que acerquen "así la república" en España.

"Los Borbones ya van a más de dos escándalos por semana. A lo mejor su estrategia es correr mucho y dejarnos atrás con la lengua fuera. Porque, si no, este ritmo tan alto es difícil de entender", ha ironizado además en relación a la segunda regularización fiscal del rey emérito ante Hacienda.

Zarzuela se ha desvinculado de la vacunación de las infantas Cristina y Elena y ha indicado que los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibirán las dosis cuando les corresponda según el protocolo sanitario establecido.

"El rey Felipe, la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía no matan elefantes, no se han fugado a una dictadura árabe, no tienen tarjetas black a nombre de testaferros, ni sociedades offshore, ni cuentas en Suiza y no han intentado defraudar 5 millones a Hacienda", ha ironizado Echenique al respecto.