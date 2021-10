La secretaria de Organización de la formación morada, Lilith Verstrynge, ha asegurado en redes sociales que Amancio Ortega "no es un filántropo", sino un "evasor fiscal".

Amancio Ortega no es un filántropo, es un evasor fiscal. Si le importase el bienestar de los españoles, pagaría todos sus impuestos y no organizaría campañas de publicidad.

No necesitamos donaciones a la carta, sino impuestos justos que garanticen los servicios públicos.