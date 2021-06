Podemos C-LM evaluará su gestión ante la militancia en septiembre en una asamblea política y de rendición de cuentas

El coordinador autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha avanzado que en el mes de septiembre tendrá lugar un encuentro con la militancia del partido en una cita que servirá como evaluación de la gestión de la nueva directiva en el último año y para palpar "cómo la gente siente que se está trabajando y cómo se traslada el trabajo del partido hacia las instituciones".

En una entrevista con Europa Press, García Gascón ha señalado que este evento se programa a modo de "rendición de cuentas" del primer año de la nueva Ejecutiva de la formación, además de para planificar el trabajo en lo que resta de legislatura.

Servirá, igualmente, como punto de partida para empezar a perfilar las candidaturas de cara a los procesos electorales a nivel municipal y autonómico en 2023.

"Tenemos que empezar ya con las candidaturas e ir conformándolas cuanto antes de cara a 2023. Es importante que la gente las vaya visualizando. En Podemos nos gusta que se vea nuestro proyecto electoral, y en eso estamos", ha apuntado el dirigente político.

García Gascón ha considerado a los 12 meses de hacerse con el mando de la formación que Podemos en la región "está cumpliendo los objetivos de la Asamblea Ciudadana Autonómica" y se está "regenerando el partido" a base de extender el poder de los círculos, "trabajar una mayor democracia interna, apoyar a la militancia" y afrontando un proceso de "estabilización" en sus filas.

Con este punto de partida, entiende que el objetivo de Podemos será en el corto plazo abanderar las "luchas sociales" y hacer "todo el trabajo que no hace el Gobierno" de la región, que en su opinión no sólo no está revirtiendo los derechos "recortados" por el PP, sino que además "está profundizando en su modelo de manera más sutil y menos agresivas, pero caminando en las mismas políticas de Cospedal".

Así, la "reversión" de esos recortes está en la hoja de ruta de Podemos, a lo que García Gascón ha sumado "defender derechos, feminismo y ecologismo".

TRABAJO QUE CRISTALIZA EN 5 PROPUESTAS EN CORTES

El trabajo de su formación, tal y como ha reivindicado, ha cristalizado en la elaboración de un total de cinco proposiciones no de ley que el partido ha elevado al Parlamento autonómico para que sean asumidas por algún grupo político con representación para ser tramitadas.

Estas cinco iniciativas, ha recordado, versan sobre "cinco demandas populares" como son recuperar la Ley de Vivienda que Podemos diseñó cuando ejerció funciones de Gobierno en la pasada legislatura; recuperar el Ingreso Mínimo de Solidaridad; recuperar también derechos laborales del personal sanitario; actuar contra las macrogranjas e impulsar la agricultura ecológica; y solicitar el cese del "acoso judicial" contra los repobladores de Fraguas.

Y todo ello bajo la premisa de "intentar mejorar la vida de la gente" con unas proposiciones que, si bien han pasado los dos primeros trámites administrativos en el Parlamento, están a la espera de que PSOE, PP o Cs las hagan suyas para someterlas a debate.

En este punto ha afeado que el Grupo Socialista no apueste por estas iniciativas una vez planteadas. "Nadie entiende que el PSOE, que se supone progresista, no las lleve a trámite. Representan la deriva neoliberal hacia la derecha y hacia la corrupción moral del clientelismo".

PARTICIPACIÓN EN NORMAS AUTONÓMICAS

Aunque Podemos no cuenta con representación parlamentaria a nivel autonómico, García Gascón ha defendido otros puntos del trabajo diario desde la formación que dirige.

Así, ha recordado que en virtud de la ley de Participación Ciudadana --que él mismo impulsó cuando fue director general del ramo en la pasada legislatura-- Podemos está aportando en toda la normativa autonómica que sale de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Este trabajo también se centra en propuestas de cara a mejorar el reparto de los fondos europeos que están por venir para revertir la crisis económica derivada de la sanitaria, tal y como ha señalado García Gascón, quien plantea aprovechar la aportación europea para diseñar "un modelo económico más justo, más sostenible y más feminista".

MÁS PROTAGONISMO DE LOS CÍRCULOS

El líder de Podemos en Castilla-La Mancha ha defendido el mayor protagonismo que con su gestión están teniendo los círculos locales del partido, con más de una cuarentena "reconstituidos" y pensando en la formación de círculos comarcales.

Órganos internos del partido que, ha reparado, cuentan con área de apoyo en la militancia recogiendo extremos como apoyo formativo y presupuestos participativos donde tienen capacidad de decisión.

En el momento actual, cree que Podemos goza de una estabilidad "bastante importante dentro del partido", con un equipo "muy volcado" y con "muy buena sintonía" entre círculos y cargos electos.

Más allá de polémicas con la segunda facción del partido que se enfrentó a su candidatura por el liderazgo del partido, "Podemos está funcionando como una herramienta". "Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo todos y trabajar codo con codo junto a la sociedad civil. Esa es nuestra naturaleza".

"Con trabajo diario queremos mejorar la vida cotidiana de la gente y defender derechos e intereses frente al 'Pagismo'. Hay una oportunidad, una necesidad de conseguir un cambio progresista en Castilla-La Mancha, y nos vamos a dejar la piel", ha afirmado.