Podemos busca mañana apaciguar a sus 'barones' tras la crisis con Errejón

Sonia López

La dirección de Podemos afronta mañana una reunión crucial, en la que tratará de apaciguar la preocupación de sus líderes territoriales tras la crisis interna desatada por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones con la marca de Manuela Carmena y la posterior dimisión de Ramón Espinar.

El llamamiento de una decena de 'barones autonómicos' de Podemos a "cooperar y no competir" junto a la dimisión de Espinar de todos sus cargos en Madrid hicieron saltar todas las alarmas en la formación morada, que desde entonces busca la forma de superar el "shock" y "pasar pantalla" de la que es su crisis interna más grave.

Ese es el objetivo de la reunión que el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos -convocado de urgencia- celebra este miércoles, y que la dirección pretende que sirva para "escuchar y lanzar un mensaje de unidad a todos los territorios y a toda la militancia", según fuentes de la cúpula morada.

"Calmar aguas" en los territorios es también la intención de ese giro que daba la portavoz en el Congreso, Irene Montero, respecto a su postura inicial al abrir la puerta al diálogo con Errejón, pero para que sea él quien se sume a la candidatura que construya Unidos Podemos.

Ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se encuentra de permiso de paternidad, ni Íñigo Errejón han confirmado si asistirán a la reunión de la dirección.

Iglesias podría interrumpir su permiso de paternidad para intervenir incluso de forma telemática si así lo decidiera, pero desde Podemos aseguran que aún no saben si su secretario general tiene intención de participar.

Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso, aseguraba que no tiene información sobre las intenciones de Iglesias, pero que se debería "respetar lo máximo posible" su permiso de paternidad porque es muy importante que los hombres se corresponsabilicen al 50 por ciento de esas tareas.

Tampoco Errejón ha desvelado si piensa asitir después de que la portavoz en el Congreso, Irene Montero, dijera que debía ser "consecuente" y no acudir ya que "se ha ido de Podemos y ha fundado otro partido".

Lo mismo que repetía Belarra: "No es muy coherente no haber participado de los órganos de podemos, no haber construido en común la herramienta que es de todos, que es Podemos, y ahora ir al máximo órgano de dirección por otro partido político. Creo que no es muy coherente y que igual no tendría mucho sentido".

Si finalmente no acuden ni Iglesias y Errejón, lo previsible es que la reunión la piloten Irene Montero y el secretario de Organización, Pablo Echenique, como número dos y tres de la ejecutiva, junto al resto de la cúpula morada.

Esta vez, además, tiene especial interés lo que expongan los lideres autonómicos que firmaron la "Declaración de Toledo" llamando al entendimiento.

Máxima que han vuelto a defender en RNE dos de los secretarios generales que promovieron esa reunión.

Uno de ellos, el líder de Podemos en Castilla-La Mancha, José García-Molina, cercano a Iglesias, ha expresado su preocupación por que "mucha gente en los territorios está desconcertada y no entiende la dinámica de competencia".

"Mucha gente de Podemos está hoy pensando más con el corazón que con la cabeza, porque a veces los golpes que recibimos son muy duros, pero creo que igual que nadie puede chantajear a Podemos, desde Podemos tampoco se puede chantajear a nadie ni tomar decisiones casi imposibles", ha dicho.

Por su parte, el secretario general de Podemos en Murcia, Oscar Urralburu, encuadrado en el sector "errejonista", no comparte que la dirección sitúe a Errejón fuera de Podemos.

Para Urralburu es no es imaginable un Podemos sin Pablo Iglesias, como no es imaginable un Podemos sin Íñigo Errejón", por lo que espera que esta crisis se supere "con todos dentro".

Desde la dirección, Ione Belarra ha reiterado su objetivo de "trabajar por la máxima unidad posible" y "hablar con todos los actores", si bien ha insistido en que de momento sólo trabajan con IU en Madrid y organizaciones sociales para construir una candidatura "fuerte, colectiva y desde abajo" que pueda ganar al PP.

IU de Madrid, sin embargo, no sólo negocia con Podemos.

Después de reunirse ayer con la gestora nombrada para dirigir la formación madrileña tras la dimisión de Espinar, hoy han mantenido otro encuentro con el equipo negociador de Más Madrid, del que ambas partes destacan la "sintonía" en la "necesidad de una candidatura única con todos los actores de la izquierda madrileña"

Un mensaje que antes también lanzaba el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, al abogar por construir una candidatura unitaria con Podemos en Madrid que incluya también a Íñigo Errejón, y que pase por primarias para elegir a los cargos públicos.

Todas estas variables son las que mañana tendrán que debatir los más de 80 miembros del Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano de dirección del partido entre asambleas.

De este órgano de dirección forman parte los 62 miembros elegidos en la asamblea de Vistalegre II, además de los 17 secretarios generales autonómicos de la formación morada, los de Ceuta y Melilla, un representante de los inscritos en el exterior, y cuatro de los círculos -dos sectoriales y dos territoriales-.