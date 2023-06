Podemos Baleares admite que "habría presentado su dimisión" si no hubiera sido por el adelanto de las generales

La Ejecutiva de Podemos en Baleares ha anunciado que someterá sus cargos a la decisión de su Consejo Ciudadano, que se celebra el próximo 10 de junio, y se ha mostrado "convencida" de que concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio en confluencia con la plataforma Sumar.

Así lo ha afirmado este jueves en una rueda de prensa la candidata del partido en las elecciones del pasado domingo, Antonia Jover, quien ha afirmado que, de no haber sido por el adelanto electoral de las generales, "probablemente habrían presentado su dimisión" pero no lo han hecho porque, desde su punto de vista, esta campaña electoral "no se habría podido salvar" con una dirección autonómica "desmontada".

