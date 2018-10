Podemos avisa a Sánchez de que "no hay nada explicado" sobre venta de armas

La coportavoz de Podemos, Noelia Vera, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no hay nada explicado" sobre la venta de armas a Arabia Saudí y que además debe explicar cuál es su plan para "garantizar el empleo en Cádiz".

Vera, en rueda de prensa tras la Ejecutiva de Podemos, se refería así a las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que ha dicho hoy que Sánchez ha dado ya suficientes explicaciones.

Para Podemos, el presidente tiene aún muchas cosas que aclarar a este respecto y, de hecho, ya presentaron hace unas semanas en el Congreso junto a ERC una petición de comparecencia para que Sánchez diera explicaciones.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha insistido también en que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, debería dimitir por su "relación con el excomisario Villarejo", y en que el titular de Ciencia, Pedro Duque, debería dar explicaciones que dejen claro que no tenía intencionalidad de pagar menos impuestos.

"No se me ocurre otro motivo para tener sociedad que no sea ahorrarse impuestos y e ministro todavía tiene que explicar si se ahorró o no se ahorró impuestos", ha dicho.

Al mismo tiempo, Echenique ha criticado a quienes difunden noticias falsas, como las que apuntaron que Pedro Sánchez había plagiado su tesis o muchas de las publicadas sobre Podemos, porque cree que "intoxican" el periodismo y la democracia.

En cualquier caso, Echenique también ha recordado al Gobierno que "debe someterse al escrutinio de la opinión pública en todos los ámbitos necesarios" y también "en las ruedas de prensa ante los periodistas", lo que ve "compatible" con la crítica a las "noticias falsas" de algunos "medios minoritarios" que "dañan al país y al periodismo".