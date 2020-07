Podemos Asturias apuesta por menores ratios en los centros educativos grandes y por más contrataciones de docentes

Podemos Asturias ha criticado este jueves la propuesta de la Consejería de Educación en cuanto a las ratios de cara al curso académico próximo. "No estamos de acuerdo con la Consejería de Educación sobre las ratios que se están proponiendo para los centros grandes", ha advertido Nuria Rodríguez.

En ese sentido, la diputada ha explicado que el pasado martes el Gobierno asturiano modificaba el BOPA para que el uso de la mascarilla fuera obligatorio en espacios masificados, una medida que "creemos que tiene sentido, pero no entendemos como se puede proclamar esto, y que no estén haciendo los esfuerzos suficientes para disminuir las ratios".

Para la representante de la formación morada hay ratios que se están estableciendo "como ratios generalistas que no se adecuan ni a los espacios ni al número de alumnos que tienen los centros educativos". Rodríguez también ha recordado que ya había masificación en algunos centros antes de la pandemia y "el profesorado ya venía advirtiendo que las ratios eran muy altas y que en algunas aulas en concreto concurría alumnado con necesidades específicas que no se estaban cubriendo, obviamente ahora, estas ratios pueden suponer aún más complicaciones".

Por otra parte, la diputada de la formación morada ha destacado que, debido a la situación excepcional "hay que desarrollar un esfuerzo titánico para que determinadas carencias no se cronifiquen el curso 2021-2022 y que las cifras de fracaso escolar no aumenten. Si esto sucede, tenderemos una situación grave".

Además, ha alertado de que "habrá un efecto dominó importante si no se hacen los esfuerzos necesarios en el ámbito educativo para suplir las carencias heredadas del curso que ha finalizado. Por lo tanto, creemos que tiene que haber menores ratios y que el número de docentes que la Consejería va a contratar es insuficiente, no solo para cubrir las necesidades del alumnado si no los propios derechos de los profesionales".