Podemos apura la negociación presupustaria con PSOE, que tropieza en vivienda

Podemos apura con el PSOE la negociación de los Presupuestos porque la intención, según la formación morada, es que mañana se aprueben en el Consejo de Ministros y lo hace exigiendo la aprobación de la ley de vivienda, la de familias y la derogación de la ley mordaza..

A pesar de estos escollos, según ha subrayado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido, han logrado "un triunfo enorme" con la reforma fiscal, que es "muchísimo más ambiciosa" de lo que el PSOE hubiera querido: "para nosotros lo estratégico era la reforma fiscal y eso ya lo hemos conseguido".

Por tanto, ahora están volcados en encajar esas tres demandas en la negociación, en la que -ha asegurado- hay cuestiones que están muy cerca de cerrar un acuerdo, como revertir los recortes en materia de desempleo.

Ha insistido también en que en las cuentas públicas no puede haber un incremento del gasto de defensa cuando lo que se necesita en este país es aumentar el gasto social y que no son precisos "ni más tanques ni más aviones", reconociendo que no hay un acuerdo en este tema con sus socios.

Igualmente ha subrayado que la ley de vivienda lleva casi ocho meses postergándose y van a intentar ligar su puesta en marcha con los Presupuestos, advirtiendo a los socialistas que en esta cuestión "se está equivocando gravemente".

Ve preocupante que estén comprando el marco de la derecha y la ultraderecha en lo que se refiere a "la okupación", ignorando los precios tan altos que hay para poder acceder a un derecho que es constitucional.

Mantienen así el pulso con el PSOE para establecer un tope a los alquileres y que éste afecte a todos los propietarios.

"Si compras la agenda de la derecha al final las elecciones las acabará ganando la derecha y la ultraderecha", ha avisado Pablo Fernández.

En este sentido, la también portavoz de los morados Isa Serra ha valorado el respaldo mayoritario que los españoles han dado a las últimas medidas del Gobierno, incluido el impuesto a las energéticas, como reflejan algunas encuestas, medidas que -ha dicho- ha impulsado Unidas Podemos.

Y para que sea posible revalidar el Gobierno de coalición en 2023, ha llamado a su socio a "redoblar los esfuerzos" para hacer políticas "ambiciosas y valientes", que es lo que cree que más valoran los ciudadanos, en función de estos sondeos que, sin embargo, ahondan en la ventaja del PP sobre el PSOE.

Sobre la ley de bienestar animal, cuyo debate de las enmiendas de totalidad será esta semana, Serra ha calificado de "insólita" la enmienda socialista para sacar de esta ley a los perros de caza y ha recalcado que tienen que retirar esta enmienda.