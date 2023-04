Podemos apuesta por una "transición productiva" en el Condado en vez del "despropósito" de ley de PP y Vox

La candidata de la coalición de Podemos e IU a la Alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones locales, Susana Hornillo, ha animado este viernes, en nombre de Podemos Andalucía, al Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno a iniciar "un proceso de transición productiva" en la comarca del Condado de Huelva, en vez de seguir adelante con el "despropósito" de la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en esa zona del entorno del Parque Nacional de Doñana.

Susana Hornillo ha trasladado este mensaje durante su participación en el acto 'Escudo Climático' que Podemos ha celebrado este viernes en Madrid para presentar medidas frente al episodio de sequía y altas temperaturas, que ha contado también con las intervenciones de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, así como, entre otros, del candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto de Sotomayor, y la candidata del partido morado a la presidencia de la Región de Murcia, María Marín.

Susana Hornillo ha aprovechado su intervención para remarcar que "en estas últimas semanas se ha abierto el debate sobre la sequía, la situación del Parque Nacional de Doñana y esa amnistía de regadíos ilegales" que, según ha sostenido, pretende llevar a cabo el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A).

Al respecto, ha remarcado que "este debate no es nuevo para Podemos Andalucía", que lleva "desde 2015 exigiendo tanto a gobiernos del PSOE como del PP que tomen cartas en el asunto, que frenen de una vez esos regadíos ilegales, porque ponen en riesgo a esos pequeños agricultores que sí utilizan procesos legales para regar sus cultivos", así como "suministros de agua potable de municipios que están alrededor", y que "amenazan de forma drástica, y quizá sin retroceso, la situación de unos humedales que son Reserva de la Biosfera y también están declarados como Patrimonio Mundial de la Unesco", según ha abundado.

"Desde aquí queremos de nuevo pedirle a Moreno que cese en esa senda negacionista que ha empezado, que cese en su empeño de aprobar ese despropósito de ley, que no va a acabar con los regadíos ilegales" y que, de salir adelante, "va a suponer una multa multimillonaria que al final acabaremos pagando todos los andaluces", según ha manifestado la representante de Podemos Andalucía.

Frente a ello, Susana Hornillo ha defendido que "lo que debería hacer" el presidente de la Junta es "impulsar un proceso de transición productiva en la comarca del Condado" de Huelva, que considera "necesario" en la actual situación de "crisis de recursos hídricos, porque en un futuro no tan lejano seguramente ya no podrá ser el principal sector productivo de la zona" ese de la agricultura.

"BRECHA DE DESIGUALDAD" FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

"Por ese camino sí que debería transitar Moreno Bonilla", ha sentenciado Susana Hornillo, quien también ha aludido en su intervención a los "efectos del cambio climático" y de altas temperaturas que Andalucía y, de forma especial, su ciudad, Sevilla, "sufre de forma muy cruda", y que "afecta no sólo a la diversidad natural, sino que también tiene un impacto social tremendo", ya que "aumenta de forma exagerada la brecha de desigualdad".

La representante de Podemos ha advertido de que "no se afrontan igual este tipo de temperaturas si tienes o no capacidad de pagar el aire acondicionado", y ha remarcado que en Sevilla, al igual que en otras ciudades, hay familias que "no tienen acceso adecuado al suministro eléctrico, por lo que el aumento de temperaturas no se afronta de la misma manera según el sector social al que pertenezcas", según ha concluido.