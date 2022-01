Podemos aporta dos nuevos informes para acreditar los trabajos de Neurona

Podemos ha pedido a la Audiencia de Madrid que revoque la prueba pericial ordenada por el juez del caso Neurona en torno al coste de los trabajos realizados por la consultora y, en caso de que no se atienda su petición, ha presentado dos nuevos informes con el objetivo de acreditar que dichos servicios se realizaron.

Es la segunda vez que el partido morado se opone a la pericial económica ordenada sobre el precio y coste de los trabajos electorales que Neurona habría realizado para Podemos en las elecciones generales de 2019, si bien en esa ocasión ha abierto la puerta a ampliarla.

Es decir, Podemos cree que esta pericial no tiene sentido porque ya se ha "acreditado la efectiva ejecución" de los servicios, si bien, en el caso de que la Audiencia de Madrid no lo considere así, pide que amplíe el objeto "a todos los servicios contratados" y no se limite "únicamente al exiguo material" descrito por el juez.

Así lo afirma en el recurso presentado ante la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe este lunes, donde cuestiona que el juez del caso afirme que la "única participación" de la consultora fuese "la elaboración de 48 vídeos, 48 diseños (...), y acudir a siete actos electorales".

Para combatir esta tesis, Podemos ha presentado dos nuevos informes: uno sobre los metadatos de los 1.411 materiales aportados a la causa con el que quiere confirmar la intervención de los miembros de Neurona en los productos desarrollados en la campaña electoral del 28-A, y otro donde se analiza un chat de trabajo entre cinco expertos de la consultora y un miembro de Podemos.

Con ello quiere acreditar "que el equipo de audiovisuales de Neurona realizó numerosos vídeos que el juez se niega a evaluar, trabajando en los guiones, producción y edición de los mismos, muchos de ellos en fecha de precampaña", explican fuentes de la formación.

Podemos afirma que, en el caso de no ampliarse la pericial, se quedarían fuera servicios como "encuestas o informes de escuchas en redes sociales e informes geolocalizados" o "el asesoramiento y consultoría que no tiene de por sí un soporte propiamente físico".

De nuevo, y como hizo en el recurso que presentó sin éxito ante el juez, pide que en dicha prueba pericial se requiera al Tribunal de Cuentas y a los administradores electorales del resto de partidos que concurrieron a las elecciones del 28A sobre la contratación y facturación de consultoras independientes para que se incorpore a efectos comparativos.

Pese a haber aportado estos dos nuevos informes, Podemos sigue afirmando que las "abundantes diligencias practicadas" ya han acreditado "la ausencia de indicios de simulación o de distracción". EFE

pgm.mms/fg