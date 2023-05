Podemos Andalucía defiende dotar a Doñana de personalidad jurídica propia para "blindarla de las derechas"

El portavoz adjunto de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía y diputado en representación de Podemos, Juan Antonio Delgado, ha señalado este lunes que el objetivo del registro en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley para dotar al Parque Nacional de Doñana de personalidad jurídica propia, una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, es "para proteger y blindar a Doñana de las derechas".

En rueda de prensa en Sevilla, Delgado ha calificado la iniciativa de histórica, "si es que el PSOE la apoya", para propiciar que Doñana tenga "la máxima protección jurídica, sea sujeto de Derecho", un procedimiento similar, ha explicado, al que se siguió para la Laguna del Mar Menor.

El portavoz adjunto de Por Andalucía ha esgrimido que es la respuesta a la Proposición de Ley de PP y Vox en el Parlamento andaluz para propiciar la declaración de terrenos como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, un texto que ha presentado como "destruir esta joya natural sin ningún tipo de escrúpulos, engañando a la gente", para concluir que "Moreno Bonilla no legisla pensando en la mayoría de los andaluces", un comportamiento que ha extendido a otros ámbitos como la sanidad o la tributación.

"No se puede legislar para que llueva, con el mismo agua que tenemos no podemos regar mucho más, a eso se llama sobreexplotación de las aguas", ha afirmado Juan Antonio Delgado, quien se ha aventurado a considerar que el presidente andaluz "se está poniendo nervioso porque se ha dado cuenta de que ha metido la pata", estado de ánimo que le habría llevado a "ralentizar el proceso de esta ley" por cuanto ha estimado que "quiere evitar que colectivos sociales y la comunidad científica intervengan en el Parlamento y que esto coincida con la campaña electoral, tiene miedo a que la comunidad científica le diga a los andaluces la verdad, que la comunidad científica diga que el señor Moreno Bonilla está mintiendo a los andaluces".

El parlamentario autonómico de Podemos ha reclamado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "no venga a enfrentar a nuestros agricultores", afirmación a la que ha sumado la pregunta de "qué hizo el señor Rajoy por Andalucía", para reclamar de nuevo a los dirigentes de este partido que "no vengan a mentir y enfrentar a agricultores", con la referencia de que "no se puede obviar la sobreexplotación del agua, el cambio climático".

Delgado ha atribuido al Partido Popular la pretensión de "cargarse Doñana pensando como siempre en sus amigotes, como hizo con los impuestos, como hace al beneficiar a la sanidad privada", para concluir reclamando al presidente de la Junta de Andalucía "que se dedique a cerrar pozos ilegales, que se dedique a su gestión, a no mentir".

PROPOSICIÓN DE LEY EN EL CONGRESO

El Grupo Confederal de Unidas Podemos presentó el jueves en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para dar personalidad jurídica y plena capacidad de obrar al Parque Nacional de Doñana y a su entorno, que se convertiría en un sujeto de derechos.

La iniciativa parlamentaria, que presentó el diputado Juan López de Uralde, abarcaría las 54.252 hectáreas del Parque Nacional y otras 20.000 hectáreas de zona periférica y tierras colindantes. En total, pasarían a ser sujeto de derechos 74.279 hectáreas de superficie.

El objetivo es conferir a Doñana y su entorno los derechos de protección, conservación y mantenimiento y en su caso, restauración por los que deberán velar tanto la administración como los propietarios colindantes.

Busca dar a Doñana y su entorno su derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente, lo cual incluirá todas sus características naturales del agua, las comunidades de organismos, del suelo y los subsistemas acuáticos y terrestres que forman parte de este enclave.

De aprobarse, podrá ejercer la legítima defensa de Doñana cualquier persona física o jurídica para hacer valer sus derechos y las prohibiciones de la ley y las disposiciones que se desarrollen ante las administraciones públicas y los tribunales.

La proposición de Ley plantea asimismo que las administraciones públicas, en todos sus niveles territoriales, con sus organismos e instituciones quedarán obligados a establecer políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución, para evitar que la actividad humana conduzca a la extinción de la biodiversidad de Doñana y su entorno o la alteración de ciclos y procesos que garantizan el equilibrio de su ecosistema.

López de Uralde sostuvo que es una iniciativa similar a la Ley 19/2022 que otorgó personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor, para colegir que abre una vía de "protección" ahora para el Parque Nacional de Doñana, con una iniciativa que logró en el Congreso el respaldo de todos los grupos excepto el de Vox.

"La aprobación de la Ley del Mar Menor, precisamente por ser unánime, crea un antecedente que debe aplicarse a otros ecosistemas de gran valor y singularmente entendemos que no hay ecosistema más valioso en nuestro país que Doñana y su entorno", defendió.