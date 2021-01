Podemos acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de gobierno con la ley de trato

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha afirmado este viernes que la decisión del PSOE de registrar a sus espaldas en el Congreso una proposición de ley sobre igualdad de trato es "un incumplimiento evidente" del protocolo del acuerdo de gobierno de coalición firmado al principio de la legislatura.

Santiago, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha censurado el comportamiento del grupo socialista y su rechazo a "construir conjuntamente" este tipo de iniciativas legislativas.

"Me he enterado por la prensa y soy portavoz adjunto. Cualquier grupo puede primero requerir la opinión del Ministerio de Relaciones con las Cortes, que tiene que coordinar a todos los ministerios, y ese trámite no se ha hecho. Es decir, hay un incumplimiento evidente del protocolo del acuerdo de gobierno", ha denunciado el dirigente del grupo de Unidas Podemos.

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, ha rechazado cualquier incumplimiento al asegurar que la formación morada sabía que esta propuesta de ley se iba a presentar a través de su grupo parlamentario.

"Hemos cumplido con lo que habíamos hablado. Entendíamos que era el momento oportuno. No hay que dar mayor trascendencia", ha argumentado Sicilia en declaraciones a los medios en la Cámara Baja.

Ha recordado que hay iniciativas que se presentan de manera conjunta entre los dos partidos que forman la coalición de gobierno, pero otras se registran por separado, por lo que ha insistido en que en el paso dado por los socialistas "no hay mayor problema".

El portavoz adjunto del grupo socialista también ha apuntado que esta proposición de ley sobre igualdad de trato es un asunto en el que su partido lleva trabajando desde hace once años.

"No hemos hecho más que cumplir con lo dicho", ha abundado Sicilia.

La iniciativa de los socialistas pretende erradicar cualquier discriminación por razón de nacimiento, origen étnico, religión, identidad sexual u otras.

El PSOE argumenta que su propuesta no tiene que ver con el proyecto de ley sobre libertad sexual que está preparando el Ministerio de Igualdad, que encabeza Irene Montero. EFE