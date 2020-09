Podemos acusa a Interior de negligencia en acogida de inmigrantes en Canarias

Podemos Canarias considera que el Ministerio de Interior está actuando de forma negligente a la hora de dignificar la acogida de las personas migrantes que llegan a Canarias, a las que se les recibe, agrega, "hacinadas bajo carpas en el suelo, sin camas, sin almohadas, sin agua, sin poder asearse, sin ropa limpia y sin luz.

Por ello, demanda al Gobierno del Estado que actúe con responsabilidad para proteger la vida y la dignidad y ofrezca condiciones para que estas personas sean tratadas como se merecen en un recurso alojativo digno.

Agrega que, horas antes de que se celebre el Foro Canario de Inmigración, la formación morada considera que el Ministerio de Interior debe velar porque haya solidaridad interterritorial, solicite al resto de comunidades autónomas que acojan a os menores tutelados, así como a las personas adultas permitiéndoles el libre tránsito ya que muchas de ellas son solicitantes de asilo, y existen sentencias judiciales que así lo han permitido.

Imposibilitar el movimiento en Canarias degrada el sistema de acogida y el acceso a derechos, insisten desde Podemos Canarias en un comunicado

Asimismo considera "desafortunadas las declaraciones del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana (PSOE), en las que achaca el alojamiento de migrantes en hoteles a la escasa colaboración de otras administraciones".

Si por algo se ha destacado el actual Gobierno de Canarias y el resto de administraciones canarias, ha sido por la lealtad y colaboración en todo momento, incluso cediendo recursos que necesitamos, indica la nota de Podemos.

Considera esta fuerza política lamentable la ausencia del ministro en el Foro Canario de la Inmigración, en el que participarán representantes de todas las administraciones, además del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres (PSOE), y la consejera de Derechos Sociales y líder de Podemos en las islas, Noemí Santana.

Para Podemos Canarias, también es necesaria la responsabilidad de la Unión Europea, tanto en lo referente a sus fronteras como al reparto de personas migrantes entre países para afrontar el incremento de la llegada de pateras al Archipiélago y poder garantizarles una atención digna.

Podemos Canarias insiste en que estamos hablando de Derechos Humanos y Canarias que tradicionalmente ha sido es tierra de acogida, no puede convertirse en una espacio inhumano que no nos representa, las administraciones no pueden caer en el pasotismo o, peor aún, en el racismo institucional.