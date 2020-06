PNV solicitará "aclaración" a Sánchez por su acuerdo "confuso" con Cs y espera que no "contradiga" lo pactado con ellos

Dice que, "depende de cómo se lea", parece que se vuelve "a la situación previa en la que hay mando único para todo otra vez"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, solicitará "aclaración" al Gobierno de Pedro Sánchez por su acuerdo con Ciudadanos para que esta formación apoye la prórroga del estado de alarma porque parece "confuso". En este sentido, ha apuntado que, "depende de cómo se lea", parece que se vuelve "a la situación previa en la que hay mando único para todo otra vez".

En este sentido, espera que este pacto no "sea contradictorio" con lo pactado con ellos y con ERC, que lleve a una situación de "confusión total".

En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Ortuzar ha confiado en que el acuerdo con Cs respete el acuerdo con los jeltzales, que sea "la última prórroga". "Espero que no haya lío, pero necesitamos una aclaración porque los términos de ese acuerdo son bastante confusos, no sabemos, en realidad, en qué va a parar todo esto, y no sería normal que el acuerdo con Ciudadanos contradijera lo que ha pactado con nosotros", ha indicado.

A su juicio, "depende de cómo se lea" parece que se vuelve "a la situación previa en la que hay mando único para todo otra vez". "Esos no son los términos que nosotros habíamos hablado y pactado con el Gobierno", ha aseverado.

