El PNV no ve "serio" poner "líneas rojas" para pactos antes de las elecciones y dice que la gente no se lo cree

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no considera "políticamente serio" poner vetos o "líneas rojas" para posibles pactos postelectorales antes de saber el resultado de las urnas, como ha hecho el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, dejando claro que no quiere pactar con el aspirante de Podemos, Pablo Iglesias. Según Esteban, el electorado no se cree este tipo de proclamas.

Así lo ha indicado el portavoz de los nacionalistas vascos en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre las palabras de Gabilondo, si bien ha destacado que el candidato socialista no es el primero que dice este tipo de cosas y luego la realidad le obliga a cambiar de idea.

Esteban ha recordado, aunque sin dar detalles "para no hacer escarnio", lo que le pasó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a cuando dijo que le quitaría el sueño tener a Iglesias en el Ejecutivo y luego le hizo vicepresidente.

"Estos juegos de poner líneas rojas absolutas antes de elecciones no es políticamente muy serio, al final ni la ciudadanía se lo acaba creyendo", ha avisado Esteban.