PNV: No seremos un frente de guerra para buscar votos del Ebro para abajo

El cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Joseba Agirretxea, ha afirmado este martes en Errenteria (Gipuzkoa) que su partido no permitirá que Euskadi se convierta "en un frente de guerra" para que formaciones políticas que "no tienen representación" busquen votos "del Ebro para abajo".

Agirretxea se ha referido de esta manera a los incidentes registrados el pasado fin de semana durante los actos electorales de Vox en San Sebastián y Bilbao y de Ciudadanos el domingo en Errenteria.

El PNV ha celebrado un acto electoral en esta misma localidad guipuzcoana, con la participación de los candidatos guipuzcoanos al Congreso y al Senado y el respaldo del presidente jeltzale en Gipuzkoa Joseba Egibar.

En su alocución, el diputado Agirretxea ha afirmado que a partidos como Ciudadanos y Vox "no les importan nada Euskadi y no proponen nada para Euskadi", ya que "lo poco que hacen lo hacen en contra" de los vascos.

A su juicio, estos partidos quieren que el País Vasco "sea un sitio que ya no es", desean una Euskadi "confrontada e intoxicada", con el fin de "aprovecharse electoralmente de ellos de una forma ruin y repugnante"

"No permitiremos ser un frente de guerra para buscar votos del Ebro para abajo", ha proclamado Agirretxea, quien ha asegurado que no perdería "ni un minuto más" hablando de "quienes no tienen representación ni soporte y traen gente de fuera para cubrir el mitin".

Tras Agirretxea ha cerrado el acto el presidente del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar, quien ha considerado que Euskadi merece "respeto" a su autogobierno y a su sistema institucional propio.

Para obtener dicho "respeto" Egibar ha opinado que la clave es que en el Congreso se constituya un "grupo vasco fuerte", que sea "decisivo" para "defender todas las cuestiones que se aprueben en las instituciones vascas" y para garantizar "los derechos sociales y económicos" de todos los vascos.

Ha resaltado la gestión que el PNV ha desarrollado durante las últimas décadas en Euskadi, en comparación de España, que "tiene el dudoso honor de estar a la cabeza del déficit público de Europa".

"España es un lastre, en el sentido más completo del término. Un lastre en lo económico y en lo político", ha proclamado Egibar.

Egibar ha destacado que EH Bildu parece que ahora "abraza el Estatuto", lo que, a su juicio, "es una consecuencia lógica de la desaparición de ETA", ya que la organización terrorista "ha tenido todo eso amarrado".