El PNV reprocha a Sánchez su discurso "agresivo" con Cataluña y le acusa de hacer "electoralismo" con el 155

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha reprochado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el discurso "agresivo" que mantiene con Cataluña y le ha acusado de hacer "electoralismo" con su apelación al 155.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Bildarratz ha asegurado que no se dan las condiciones para aplicar este precepto de la Constitución porque "ni el Govern ni el Parlament de Cataluña han incumplido ley alguna". "Sánchez sabe que no se cumplen las condiciones para aplicar el 155, pero usa el tema porque le interesa electoralmente, para echar el anzuelo a muchos votos del entorno de Ciudadanos", ha considerado.

Además, ha apuntado que, "estando el Gobierno del Estado en funciones y las Cortes disueltas, no hay posibilidad de aplicar el artículo que supondría la intervención de la autonomía de Cataluña". También ha lamentado que se haya propuesto recurrir a la Ley de Seguridad Nacional, cuando esta norma "no se hizo con ese objetivo y no se puede utilizar para otro".

En este sentido, ha recordado que esta Ley, aprobada en 2015, "está pensada para hacer frente a crisis de ciberseguridad, espacio aéreo, económicas o sanitarias", y ha apuntado que "sus artículos subrayan la necesidad de coordinación con todas las administraciones de las comunidades autónomas". "Los Estatutos forman parte del bloque de Constitucionalidad, no así la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, esta última no podría intervenir en competencias de un Estatuto", ha subrayado.

Jokin Bildarratz ha señalado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, mantiene "un discurso agresivo, al contrario del que empleó en la moción de censura, donde habló de diálogo, acercamiento y utilizó palabras positivas".

Asimismo, ha advertido de que "lo único que se logra apelando al artículo 155 es calentar aún más la tensión que ya existe", y ha añadido que, si quiere solucionar el problema catalán, debería llamar al president, Quim Torra, y a los partidos políticos, "y reconducir las relaciones".

Bildarratz espera que, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés', todos los partidos "sean capaces de actuar con prudencia y busquen el diálogo".

GASTOS DE CAMPAÑA

Preguntado sobre la propuesta realizada por los grandes partidos estatales para ahorrar gastos en la campaña, el senador jeltzale ha deunciado que aumentaría la desventaja "entre unos y otros". "Ellos tienen muchos recursos: debates televisivos a dos, a cinco, y el resto quedamos ocultos. Si nos quitasen otros formatos, ¿dónde podríamos explicar nuestras intenciones?", ha preguntado.

Tal como ha recordado, con esta propuesta, solo se reduciría el 10% del gasto "y el verdadero ahorro se dará al aplicar la ley aprobada en 2016, que reduce el gasto a la mitad en caso de repetición electoral". "El PSOE es quien más responsabilidad tiene porque, si hubiera formado Gobierno, no harían falta estas elecciones", ha destacado.