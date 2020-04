PNV recomienda a Iglesias "más diálogo" y "menos prisas" para la renta mínima

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recomendado este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "menos prisas" y "más diálogo con los posibles socios" que deben aprobar la renta básica en el Congreso si quiere "éxito" en su proyecto.

"Correr y hacerlo más rápido no asegura que se pueda lograr una mayoría parlamentaria suficiente", ha avisado en la sesión de control al Gobierno el portavoz del PNV -socio del Ejecutivo- a cuenta de una medida que generó fricciones entre los ministros de Unidas Podemos y el PSOE, al exigir Iglesias que estuviese en funcionamiento desde el próximo mes de mayo.

Esteban ha avisado de que la puesta en marcha de una medida de tal complejidad puede conllevar "problemas jurídicos, económicos, incluso cuestiones de transferencia competencial" o de mayoría en la Cámara Baja, y por eso ha pedido actuar con menos prisas.

"No estamos en contra de una medida que puede beneficiar a mucha gente, pero esta no es la manera", ha avisado el portavoz del PNV a Iglesias, quien en su respuesta le ha pedido sensibilidad con las personas que "tienen verdadera angustia porque no llegan a fin de mes" y están además confinados en sus casas.

Iglesias ha admitido que "a veces la prisa es enemiga de la eficacia" pero ha dicho que su "responsabilidad" y también la del dirigente del PNV es quitarse "horas de sueño para que ese ingreso mínimo vital que lógicamente tiene que estar negociado con las comunidades autónomas llegue al bolsillo de los ciudadanos que no pueden esperar".

No obstante, el vicepresidente segundo se ha comprometido a "trabajar" con el PNV esa propuesta.

Aitor Esteban le ha reprochado además que el Gobierno solo se puso en contacto con el Ejecutivo vasco después de que él registrase la pregunta sobre la renta mínima en la Cámara Baja, cuando en su opinión "no es baladí" coordinarse con las autonomías y además Euskadi ya tiene en marcha una renta autonómica. EFE