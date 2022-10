PNV ve "puro interés electoral" medidas fiscales de Sánchez

El PNV ve "puro interés electoral" la "lluvia" fiscal aprobada por el Gobierno en las últimas semanas y ha criticado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acuda al Senado para mantener un cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y no para explicar el impacto que están teniendo las medidas destinadas a frenar la crisis económica.

La portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán, ha pedido cautela ante los nuevos impuestos y rebajas fiscales que ha aprobado el Ejecutivo y le ha recordado que debe respetar las competencias de Euskadi y Navarra en esta materia a la hora de articular dichos impuestos.

"No creo que quiera romper con las reglas", ha avisado la senadora nacionalista vasca tras incidir en que el PNV no está de acuerdo con que las medidas "sean universales" porque "resultan populistas" y puede que no impacten en quién más lo necesita.

Beltrán ha abogado por medidas más equitativas, "medidas asimétricas que discriminen y que no generen una mayor brecha" para que "no salgamos más pobres de esta crisis de lo que entramos".

La senadora del PNV le ha recriminado que no haya una estrategia fiscal a medio y largo plazo y le ha acusado de "mercadear" con la fiscalidad cuando es "necesario mantener una senda de estabilidad presupuestaria seria".

"Estamos comprometidos con la consolidación fiscal... estamos rebajando la deuda pública", le ha contestado Sánchez, que ha recalcado que la previsión es que la deuda baje 4 puntos en 2023.

Sánchez también ha recordado que el Gobierno está negociando ya solicitar antes en noviembre el tercer desembolso de fondos europeos, que asciende a 6.000 millones de euros, ante las críticas de la senadora, que le ha reprochado que haya una "maraña" administrativa para que las administraciones y empresas puedan ponerlos en marcha.

"Sigue sin estar operativa la plataforma de información. Ustedes dan patada al balón de los fondos, pero luego hay que hacer gol y no se lo ponen bien a las empresas ni a las comunidades autónomas", ha dicho Beltrán, que ha insistido en que "no hay motivos para discursos triunfalistas ni autocomplacientes, sino que hay que imponer cautela".

"Se fía nuevamente el crecimiento y la transformación de la economía a los fondos europeos Next Generation, que no se están desplegando como debieran", y sobre cuya adenda de 7.000 millones de euros "no se sabe nada aún acerca de sus criterios y condiciones de acceso", ha puntualizado.