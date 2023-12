PNV y PSE rechazan las enmiendas de totalidad de los grupos de la oposición a los presupuestos vascos

Las cuentas seguirán su tramitación con el debate de enmiendas parciales, paso previo a su aprobación definitiva en el Parlamento

El pleno del Parlamento Vasco ha rechazado este martes las enmiendas a la totalidad al Proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2024 presentadas por EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP, Grupo Mixto-Cs y Grupo Mixto-Vox, que han recibido el voto en contra de los dos partidos que integran el Gobierno Vasco --PNV y PSE-EE--.

El proyecto de presupuestos seguirá así su tramitación en la Cámara autonómica, que a partir de ahora, y como paso previo a la votación definitiva de las cuentas, iniciará la fase de debate sobre las enmiendas parciales presentadas por los grupos.

El debate y la aprobación final de las Cuentas vascas para 2024 se producirá en el pleno del próximo 22 de diciembre gracias a la mayoría con la que cuentan el PNV y el PSE en la Cámara vasca.

La sesión plenaria ha comenzado con la intervención del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que ha recordado que el proyecto de presupuestos asciende a 15.025,4 millones de euros, que suponen un incremento del presupuesto global de 774,7 millones de euros, es decir, un 5,4% más que el año pasado.

Las cuentas destinan un 76% de su importe total (10.934,4 millones de euros) a políticas sociales, lo que supone un incremento cercano a los 653 millones respecto al año anterior. Salud es el departamento con mayor presupuesto (4.896,6 millones de euros), y el 79% de dicha cuantía corresponde a Osakidetza.

El titular de Economía ha criticado la postura de los grupos de la oposición, ya que considera que muestra "un guión previamente escrito, incluso antes de conocer el proyecto de presupuestos". "Soy consciente de que este es un año electoral", ha señalado.

No obstante, ha denunciado que "se pretende dibujar una realidad tremendista y caótica, que la situación económica y social en Euskadi no muestra", y ha defendido que el proyecto de presupuestos "no merece el rechazo frontal de todos los grupos parlamentarios y de todos los grupos políticos".

"Es muy sencillo lanzar proclamas millonarias a sabiendas de que en la práctica nos hipotecarían, o incluso a sabiendas de que en algunas ocasiones no responden a la legalidad competencial vasca ni gubernamenal", ha criticado.

LA OPOSICIÓN

En el turno de intervenciones de los grupos que han presentado enmiendas de totalidad, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha criticado que "no hay la mínima autocrítica en estos presupuestos, como no la hay en la práctica política" del Gobierno Vasco, que "se limita a seguir haciendo lo de siempre, sin ideas, ni respuestas, ni proyecto sólido de futuro". "Su gobierno, que está en funciones, ha preparado unos presupuestos que tenemos la obligación de enmendar, ya que no vienen a solucionar lo que de verdad nos urge", ha insistido.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha criticado que el Gobierno se ha levantado de la mesa de negociación "en la primera reunión, con argumentos peregrinos". "El Gobierno no nos ha dejado más opción que presentar un año más una alternativa rigurosa a la Ley de presupuestos de Euskadi, una enmienda a la totalidad que demuestra que es posible proyectar unos presupuestos más inclusivos, más sostenibles", ha asegurado.

Por parte del PP, Carlos Iturgaiz ha afirmado que este presupuesto tiene la "peculiaridad" de que ha sido elaborado por un gobierno "que no lo va a ejecutar". "Todos sabemos que el año que viene es un año electoral y que a este gobierno le quedan pocos meses de actuación", ha afirmado, tras lo que ha añadido que este es un presupuesto "para gastar en dos o tres meses", en función de lo que "partidistamente interese para la campaña electoral" del PNV y el PSE.

El parlamentario de Cs Jose Manuel Gil ha afirmado que estos presupuestos "no son los adecuados" y "deberían de ser rechazados", ya que suponen "un coste excesivo para los ciudadanos vascos"; son "continuistas, sin liderazgo, defendidos por un lehendakari apartado por su propio partido"; y "no son los presupuestos que Euskadi necesita".

La parlamentaria de Vox Amaia Martínez también ha expresado su rechazo al proyecto, ya que considera que está "al servicio de la ideología del Gobierno, dopado con el suflé insolidario del Cupo" y "diseñado en una clave paternalista que orilla el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo, priorizando la dependencia del subsidio".

