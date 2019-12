PNV y PSE se emplazan a reconsiderar sus posturas sobre el nuevo Estatuto

PNV y PSE-EE se han emplazado a reconsiderar sus posturas en relación con la reforma del Estatuto de Gernika, que han quedado reflejadas en los documentos redactados por los juristas, y han coincidido en la necesidad de estudiarlos con tiempo, en el caso de los nacionalistas con el fin de ampliar los consensos.

Los tres textos elaborados por los expertos designados por los partidos han sido calificados este martes por la Mesa del Parlamento Vasco, trámite con el que se les ha dado cauce a la Ponencia de Autogobierno de la institución, que el próximo 11 de diciembre tiene convocada una reunión para analizar los pasos a seguir a partir de ahora.

El PNV, tal y como ha señalado su presidente, Andoni Ortuzar, es partidario de "abrir un periodo de reflexión" para analizar en profundidad el documento suscrito por los expertos elegidos por su partido, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, el presentado por el jurista de EH Bildu y el del designado por el PP.

La líder del PSE-EE, Idoia Mendia, también ha considerado que "no hay que tener prisa" y que los partidos necesitan tiempo para analizar estos textos.

Al margen de esta coincidencia, los dirigentes de ambos partidos, que gobiernan juntos en Euskadi y en sus principales instituciones, han dejado patentes sus diferencias en ámbitos como el derecho a decidir, la distribución competencial y la relación de Euskadi con el Estado, discrepancias que están recogidas en el texto acordado mediante distintos votos particulares.

El principal disenso gira en torno al derecho a decidir, que para el PNV debe ser pactado con el Estado, para Elkarrekin Podemos también debe ser legal, y para el PSE-EE no tiene cabida en la Constitución, al igual que para el PP, que ayer pidió que se "archive" el proceso de reforma del Estatuto abierto en el Parlamento Vasco.

Tampoco hay acercamiento en cuanto a las competencias que debería asumir el sujeto político que resulte del nuevo Estatuto, que para el PNV y Elkarrekin Podemos no solo abarcan las que queden recogidas en la norma, sino también las que "los poderes del Estado no se hayan reservado expresamente".

El procedimiento de reforma del Estatuto separa también a los firmantes del acuerdo, ya que para PNV y la coalición morada debería someterse a una consulta ciudadana sin carácter vinculante antes de remitirse a las Cortes Generales, posibilidad que rechaza el experto del PSE-EE.

A pesar de estos diferencias, Ortuzar ha destacado el "grado muy relevante de acuerdo cualitativo alcanzado" y ha pedido al PSE-EE que "haga un esfuerzo por adentrarse en el principio democrático", al advertir de que una mayoría de la sociedad "quiere ir más allá de lo que quiere el PSE-EE" en este terreno.

Mendia no se ha mostrado tan satisfecha con el grado de acuerdo y ha reprochado al PNV que no haya hecho "ningún esfuerzo" por buscar el consenso, porque "sigue empeñado en sus reivindicaciones de parte", por lo que ha pedido a los nacionalistas que decidan si quieren seguir adelante "con una propuesta que deja fuera a parte de la sociedad".

Ha advertido de que "no se puede cambiar la Constitución a través del Estatuto", al tiempo que se ha dirigido al PNV para pedirle que abandone "maximalismos" en torno a cuestiones como el derecho a decidir que "frustrarían" la reforma estatutaria y que no desaproveche la mayoría progresista de las Cortes Generales para aprobar un nuevo Estatuto para Euskadi, única autonomía que no ha reformado esta norma.

Ortuzar, que ha considerado que no es preciso reformar la Constitución para dar encaje a las propuestas del experto del PNV, también ha criticado la propuesta del jurista de EH Bildu, por contener una "visión maximalista", que "rebasa la Constitución, el Estatuto y el propio mandato de la ponencia".

En este documento, se habla de una Comunidad Estatal Vasca que mantenga una relación confederal con el Estado, derivada del "derecho de la ciudadanía vasca a decidir libremente su estructura política y a pactar voluntariamente su régimen de convivencia interna y externa".

También se ha pronunciado sobre el trabajo de los juristas el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien ha puesto en valor el documento suscrito por tres juristas, por ser fruto de un "esfuerzo" por la búsqueda de un acuerdo, mientras que ha criticado los textos de EH Bildu y del PP, que demuestran la falta de voluntad para llegar a acuerdos.