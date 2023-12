PNV y PSE aprueban en el Parlamento Vasco la primera Ley de Empleo de Euskadi sin el apoyo de la oposición

Los grupos en la oposición rechazan el cambio de naturaleza jurídica de Lanbide que pasa a ser un Ente Público de Derecho Privado

PNV y PSE han aprobado este jueves en el pleno del Parlamento Vasco, sin el apoyo de los grupos de la oposición, la primera Ley de Empleo con la que cuenta Euskadi que incluye, entre otras cosas, la perspectiva del "trabajo digno" en todas las políticas públicas que se diseñen en adelante, además de incorporar el derecho subjetivo a la orientación y activación laboral, la ventanilla única y el historial laboral único, un modelo de gobernanza compartida y un papel "esencial" de los Ayuntamientos.

El grueso de la nueva ley ha sido aprobado con el apoyo de los grupos en el Gobierno, PNV y PSE, la abstención de Elkarrekin Podemos-IU, PP y Cs, y el voto en contra de EH Bildu y Vox.

En el pleno, la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha intervenido para defender la nueva norma y ha afirmado que "las personas son el motor de esta Ley" porque "son sus derechos los que abren esta Ley, los que se protegen con el Servicio Público de Empleo-Lanbide". "Euskadi, por primera vez, reconoce y define el trabajo digno", ha resaltado.

En este sentido, ha señalado que "todas las personas, paradas y ocupadas, tendrán garantizado el acompañamiento de Lanbide para acceder a un empleo o a uno mejor que el que tengan". "Lanbide les ofrecerá un diagnóstico personal y un plan de formación, orientación y activación laboral atendiendo a sus circunstancias", ha concretado.

Asimismo, ha afirmado que "este derecho profundiza en la igualdad, para que acceder a un empleo de calidad no dependa de la capacidad de pagarse o no la formación". "El servicio público lo garantizará, en lugar de depender del tamaño de la cartera de cada cual", ha insistido.

También ha subrayado de la ley "el papel del servicio público, porque sólo lo público puede garantizar derechos" y el "modelo de gobernanza, una forma de trabajo coordinada, que evite duplicidades y sea eficaz, con un papel especialmente relevante de los ayuntamientos".

Según ha explicado, esta coordinación planificadora se traslada en la gestión a la creación de una Red Vasca de Empleo, "que se acaba traduciendo para las personas y empresas usuarias de Lanbide en un sistema mucho más fácil, con una ventanilla única territorial y una común para Euskadi, donde se compartirá un historial laboral único de cada persona".

La Ley supondrá también la transformación de la figura jurídica de Lanbide, que pasa a ser Ente Público de Derecho Privado. Ante el rechazo que ha provocado en algunos partidos y agentes, Mendia ha rechazado que se trate de una privatización. "Nuestro modelo es para que Lanbide funcione", ha subrayado, antes de afirmar que se trabaja en la especialización de toda la plantilla, a la que ha agradecido su "esfuerzo e implicación".

La consejera ha aclarado que la Ley "abre por primera vez las puertas" a la participación de las cooperativas en el Consejo de Administración de Lanbide, para lo que "se promoverá el acuerdo que lo haga posible entre las organizaciones empresariales representativas".

Asimismo, se ha dirigido a los grupos parlamentarios para subrayar que "es la primera vez que van a tener la oportunidad de votar por ejercer el autogobierno vasco en materia de empleo" y ha pedido el voto de todos los grupos. "Aunque no lo tenga, agradezco sinceramente la actitud de todos los grupos", ha subrayado.

Por último, ha resaltado que con esta nueva norma se "pasa de una Ley de Lanbide que organizaba las políticas que habíamos heredado, a una Ley de Empleo para definir las políticas que queremos dejar en herencia, con más derechos y un servicio público que los garantice, para la Euskadi que queremos ser: la que progresa sin dejar a nadie atrás".

LA OPOSICIÓN

La parlamentaria de EH Bildu Pazis García ha criticado que "esta primera ley de empleo, en lo que respecta al ámbito competencial, no tiene perspectiva de futuro o su perspectiva es la de un futuro sin ambición, y por tanto, nace con fecha de caducidad". "No podemos apoyar la ley y por coherencia, nuestro voto va a ser negativo y no es ningún teatrillo, señor Rico, sino discrepancia", ha contestado al parlamentario del PSE-EE.

Además, ha señalado que han presentado 50 enmiendas con el objetivo de "crear la mejor ley posible para garantizar los derechos, dejando claro que el objetivo no es cualquier empleo, sino un empleo de calidad" para lo que se necesita "reforzar" Lanbide, y se ha mostrado en contra de la modificación de su naturaleza jurídica "porque no es necesario, aumenta el gasto y no está suficientemente justificado".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández cree que a esta ley "le ha faltado recorrido", ya que su grupo ha presentado "más de 50 enmiendas con la intención de llegar a un acuerdo" pero "las prisas del Gobierno han impedido avanzar en cuestiones importantes que se han quedado fuera, como poner mayor coto a las agencias privadas de colocación".

También ha rechazado el cambio de naturaleza jurídica de Lanbide que considera "un atajo ante la evidencia de que no se ha hecho de Lanbide un servicio Público de Empleo eficaz y potente hasta la fecha porque no ha sido una prioridad para quienes han gobernado Euskadi". "Más que una Ley de Empleo, tenemos una Ley del Servicio Público de Empleo de Euskadi", ha lamentado antes de anunciar su abstención por considerarla "insuficiente".

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha anunciado la abstención de su grupo, ya que considera que "se ha perdido la oportunidad de introducir o de concretar algunas cuestiones de forma más detallada" que habían planteado los populares con sus enmiendas.

Además, cree que "todavía quedan muchas cuestiones por hacer" en Lanbide "para que realmente sea un órgano efectivo a la hora de impulsar la empleabilidad de las personas desocupadas en Euskadi" y ha calificado de "mala noticia" que se cambie la naturaleza jurídica de Lanbide porque "va a haber mucho menos control, menos transparencia y no va a mejorar la gestión".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha recordado que solicitó la devolución del proyecto de ley al Gobierno porque considera que este texto legal es "innecesario" porque "en la actualidad existe la cobertura legal suficiente para desarrollar los términos sustanciales que recoge la ley" vasca. "Estamos más ante la necesidad de presentar un mínimo bagaje legislativo en clave preelectoral por parte del PSE que ante una necesidad legislativa real que vaya a redundar en un beneficio laboral para los ciudadanos vascos", ha criticado.

Desde los grupos en el Gobierno, Jon Aiartza(PNV) ha destacado que su grupo "ha apostado por que esta ley contase con el mayor consenso posible" manteniendo la "mano tendida" y ha resaltado la "apuesta firme y seria" del Gobierno y partidos que le dan apoyo por impulsar un nuevo "modelo de gobernanza integral para el empleo con Lanbide como eje vertebrador", mientras que Ekain Rico (PSE) ha defendido que con esta ley, Lanbide va a estar "preparado para dar respuesta a las necesidades" de los ciudadanos vascos. "Esta es una buena ley para los trabajadores y las trabajadoras de Euskadi", ha subrayado. El parlamentario de Cs Jose Manuel Gil no ha participado en el debate.