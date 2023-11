PNV pide a Sánchez que se implique "personalmente" en cumplir lo firmado si quiere mantener la gobernabilidad

Esteban dice de que "vale ya de gesticulaciones mentirosas" sobre el traspaso de la gestión del régimen económico de la SS

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido este jueves a Pedro Sánchez que se implique "personalmente" en cumplir el acuerdo suscrito para respaldar su investidura si quiere mantener la gobernabilidad. Además, ha dicho que "vale ya de gesticulaciones mentirosas" sobre el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social porque su inconstitucionalidad "es un cuento".

Durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura, Esteban ha reconocido "el valor y valentía" del acuerdo sobre la Ley de Amnistía firmada por el PSOE con los partidos nacionalistas catalanes, pero también con lo suscrito con los jeltzales.

A su juicio, para cumplirlo, "hará falta coraje y ganas", y aunque cree que la tarea de Gobierno "no va a ser fácil" en la actual coyuntura, ha destacado que "no es imposible".

No obstante, ha preguntado a Pedro Sánchez: "¿tendrán la valentía de encontrar soluciones que encaucen los grandes problemas estructurales en términos democráticos?, ¿sabremos entender la complejidad del momento y respetar los mecanismos de intercambio de información y posiciones de manera que nos sintamos todos a gusto en el desarrollo de la legislatura?, ¿respetará la acción del nuevo gobierno las competencias autonómicas?".

El portavoz del PNV ha recordado a Sánchez que ha asumido con ellos una "serie de compromisos", y ha precisado que "no se le pide nada que no posibiliten las leyes, nada que no sea posible con voluntad política".

"Hoy el PNV vuelve a asumir la responsabilidad de proteger y guiar a su pueblo. Es lo que hemos buscado con el acuerdo firmado, dotando de herramientas a los vascos para que su vida sea mejor y todo ello avanzando en el camino hacia la conformación de una nación. Una vez más seguimos avanzando, como decimos en euskera, por encima de todos los arbustos y por debajo de todas las nubes", ha remarcado.

También ha explicado que "con mucha, poca o ninguna confianza" en que Sánchez vaya a cumplir lo acordado, el PNV "nunca va a dejar de lado, olvidado en un rincón", lo que corresponde al País Vasco. "Una firma como la estampada por usted en el acuerdo compromete y en esta ocasión con fuerza. Supongo que será consciente de que si pretende mantener la gobernabilidad necesita que así sea", ha dicho.

En este sentido, ha vuelto a expresar su satisfacción por "el reconocimiento de que una mayoría de la población vasca desea verse reconocida como nación, y la voluntad de dialogar y negociar sobre este punto.

También se ha contratulado de que se admita que "la bilateralidad, las garantías de autogobierno y la foralidad", que, tal como ha defendido, "ofrece su engarce en la disposición adicional primera de la Constitución y la disposición adicional del Estatuto", para subrayar que "son los instrumentos sobre los que sustentar un nuevo autogobierno vasco".

A su juicio, "es hora de abordar una ampliación" del Estatuto del 1979 mediante "grandes mayorías en Euskadi y en el acuerdo con el Estado". Para ello, ha recordado que se constituirá una comisión bilateral PSOE-PNV.

En cuanto a las transferencias pendientes, ha pedido la implicación personal de Pedro Sánchez, porque "ya se incumplió el calendario propuesto por su propio Gobierno y eso no es de recibo". En este contexto, le ha emplazado a "aplicarse" en traspasar las competencias comprometidas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"GESTICULACIONES MENTIROSAS"

También ha lamentado que "algunos se rasguen las vestiduras" cuando se habla de la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, y ha aseverado que "lo de su inconstitucionalidad es un cuento" porque "no se rompe España ni la supuesta caja única"."¡Vale ya de gesticulaciones mentirosas!", ha pedido.

Esteban ha recordado al presidente que se ha comprometido, asimismo, "a la modificación de la prevalencia de convenios de manera que los realizados en Euskadi tengan preferencia sobre los estatales".

El diputado del PNV asegurado que vigilarán "muy de cerca para que se vayan dando pasos en el cumplimiento de los acuerdos, entre ellos, la inclusión de "una cláusula foral para respetar el ámbito de autogobierno" de Euskadi, si este puede verse afectado por medidas del Ejecutivo del Estado. "Vamos a defender con uñas y dientes nuestro autogobierno, aunque nos quedemos solos en esa defensa", ha mantenido.

Aitor Esteban ha avisado que "se acabó la adhesión por vía de hechos consumados" a las medidas del Ejecutivo estatal. "Nos encontramos con la responsabilidad de tomar una decisión para dar una oportunidad a la legislatura o lanzar directamente el balón fuera de banda para acabar el partido. Creemos que es lo primero lo que el electorado demanda, que lleguemos a acuerdos", ha indicado.

En esta línea, ha admitido que la candidatura del líder socialista "es la única posibilidad real de abrir las puertas de una legislatura porque facilitar un gobierno que dependa de los votos y deseos de Vox no entra" en sus planteamientos. Por ello, ha dicho que optan por "la patada adelante y seguir jugando, pero no de cualquier manera", sino "para que el balón suba muy alto" e intentar "recogerlo cuando vuelva a caer".

En su opinión, hay que dar una oportunidad a la legislatura y hay que "salir a ganar", pero no se llama "a engaño" porque no va a ser un mandato fácil y hay que "saber jugar". "Nos vemos en el próximo 'ruck'", ha dicho a Sánchez, para recordar que "demasiadas veces" se han quedado "en agua de borrajas compromisos y buenas voluntades" los compromisos.

CALLES INCENDIADAS

También ha resaltado que este debate de investidura se celebra con "calles incendiadas, inestabilidad política y partidos extremos". Por ello, ha abogado por "una buena solución" en especial ahora que hay protestas con "consignas no democráticas, manifestaciones ante sedes de partidos con saludos fascistas". "Y el PP sin condenar y rechazando a medias esas concentraciones", ha reprobado.

El dirigente jeltzale ha cuestionado "qué es esto de querer imponer en la calle lo que no se ha ganado en las urnas". "Dicen que la amnistía lo rompe todo, que es inconstitucional, que se burla de los tribunales, que es injusta", para asegurar que "la amnistía no deshace nada", sino que solo "es una excusa para impedir la investidura y que se convoquen elecciones".

Aitor Esteban ha lamentado que se hable de que "se ha acabado el Estado de Derecho, que esto es un golpe de estado, que haya recursos al Tribunal Supremo para que impida reunirse las Cortes, llamadas a la desobediencia de la Policía, guardias civiles hablan de derramar hasta la última gota de su sangre, y jueces manifestándose".

En este contexto, cree que es "un descaro y una falta de sentido democrático" que esta investidura se califique de "golpe de estado", como se hizo con el procés, porque "se está respetando la Constitución".

Esteban ha arremetido contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por "regodearse con la expresión 'golpe de estado'" y acusar a Pedro Sánchez de "traición". Se trata, según ha recordado, de "la misma persona que ha llamado a la rebelión de la Policía".

"Si algo pone en peligro la estabilidad del sistema y la propia Constitución, no es ni esta investidura ni los acuerdos alcanzados ni una posible amnistía, sino las algaradas callejeras, la falta de respeto institucional y la mentira", ha remarcado.

También cree "sorprendente" que los pactos con partidos nacionalistas siempre se consideren "ilegales", como si sus votantes no tuvieran derechos. "Tienen tantos como los demás a negociar, a actuar, a votar y a condicionar desarrollo de la política del país", ha subrayado.