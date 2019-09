El PNV pide que el "cabreo vasco" con Madrid se convierta en "voto abertzale"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho este domingo que el "cabreo vasco" con lo que está pasando en Madrid debe convertirse en "voto abertzale" en las elecciones generales del 10N y ha advertido de que la abstención favorece a los que "han hecho mal las cosas" en España.

Ortuzar y el lehendakari, Iñigo Urkullu, han intervenido ante miles de simpatizantes del PNV que han asistido al Alderdi Eguna (Día del Partido) que anualmente celebra esta formación en las campas vitorianas de Foronda y que en su 43 edición se ha desarrollado con el lema "Euskadik Aurrera darrai" (Euskadi sigue avanzando).

Parte del discurso del dirigente nacionalista se ha centrado en los comicios del 10 de noviembre. "Yo entiendo el cabreo, el hastío por todo lo que está pasando en Madrid" pero el "cabreo vasco exige voto vasco", ha subrayado tras hacer un llamamiento a acudir a las urnas para dar una "señal clara, nítida y fuerte de que Euskadi es otra cosa" y de que quiere otras cosas.

"Me suele hacer gracia -ha continuado Ortuzar- cuando la oposición aquí nos dice que no nos subamos a la parra presumiendo de cómo van las cosas en Euskadi". "Claro que Euskadi no es una isla -ha añadido-; Euskadi, lo que es, es la leche".

"Para que el PNV pueda apuntarse tantos no les importa deformar la realidad, incluso hacer daño a la imagen de nuestro país pero frente a esos agoreros nos sentimos orgullosos y orgullosas de hasta dónde hemos llegado y lo decimos a los cuatro vientos", ha remarcado.

Ha criticado la "incapacidad tremenda" en Madrid para dialogar, para negociar y para acordar". "Es verdad que todo ha sido un poco bochornoso. Pero donde no hay política hay dictadura y populismo", ha considerado.

En abril, ha continuado, Euskadi demostró que es políticamente diferente y el 10 de noviembre, ha asegurado, lo volverá a hacer.

Sobre el nuevo estatuto vasco Ortuzar ha indicado que Euskadi es "una nación en construcción que sabe lo que quiere y cómo lo quiere y la mejor manera para seguir avanzando, ha dicho, es cerrar filas en torno al autogobierno vasco."Somos vascos y queremos autogobernarnos", ha sostenido.

"Poner pie en pared contra quienes quieren volver al pasado, contra quienes por envidia quieren quitarnos lo que es nuestro", ha insistido.

Ha lamentado asimismo la actitud de España con el País Vasco. "Nos quieren iguales pero para empeorar. Esa es la idea que tienen algunos de su gran España. Luego querrán que los vascos se sienta españoles. Ni por el forro", ha manifestado entre los aplausos de los asistentes.

Por su parte, el lehendakari ha reivindicado los derechos históricos, la cultura, la identidad, y la libertad para seguir avanzando "sin atajos y sin descanso", sumando "adhesiones a la causa del pueblo vasco" y ha reclamado que se reconozca la identidad de Euskadi y la plurinacionalidad del Estado.

Ha recordado que Euskadi ha logrado que el Gobierno español asuma la deuda pendiente con el autogobierno reconocido y el Estatuto de Gernika que no está cumplido. "Vamos a seguir reclamando su cumplimiento", ha avisado.

Y frente a los momentos de "dificultades e incertidumbres" y de la "inestabilidad de España", Urkullu ha puesto en valor la política útil del PNV para avanzar en el autogobierno, la economía productiva, la industria y el empleo.

"Política útil para la agenda vasca frente al desgobierno en Estado. Instituciones vascas en acción frente a la falta de compromiso", ha concluido.

Entre los invitados que han asistido al Alderdi Eguna han destacado el presidente de Córcega, Gilles Simeoni, y el presidente de la democracia cristiana americana, Juan Carlos Latorre.

Asimismo han acudido a este acto festivo una delegación del PDeCAT encabezada por su presidente, David Bonvehí, otra de Units per Avançar, formación heredera de la extinta Unió Democrática, liderada por su secretario general, Ramon Espadaler, y representantes de Coalición Canaria, Democrates Valencians y Compromiso por Galicia.