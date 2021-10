PNV pide al Gobierno que demuestre su apuesta por el PNV y dice que su enmienda a la totalidad a PGE sigue sobre la mesa

Cree que se verán "más acuerdos" entre PSE y EH Bildu, aunque "no ve claro" si los socialistas tienen "una única opinión" sobre ello

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado este martes que "está claro" que la formación jeltzale está dispuesta a dar su apoyo al Gobierno central, aunque ha matizado que el Ejecutivo deberá demostrar que "la apuesta" por el PNV como socio prioritario es "seria" y que "de verdad cree en ella". Además, ha recordado que la enmienda a la totalidad del Grupo Vasco a los Presupuestos sigue sobre la mesa, pero está dispuesto a negociar hasta "el último momento".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha señalado que el Gobierno español "debe tomar en serio" los retrasos en las competencias del Estatuto de Gernika pendientes de transferir, y que, aunque entiende que los retrasos a veces han sido debidos a la pandemia, ha recordado que "en otras cuestiones ya hemos acordado", por lo que ha considerado que "no hay excusas y hay que cumplirlo (el Estatuto)".

En este sentido, ha recordado que están negociando el apoyo del PNV al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y que "aún no hay nada", y ha advertido de que, tras el incumplimiento del cronograma pactado entre los Gobiernos vasco y central sobre las competencias pendientes de transferir a Euskadi, "las dudas surgen fácilmente". "Si no se cumple lo pactado, ¿qué seguridad vamos a tener sobre lo que se nos ofrece para firmar?", se ha preguntado.

En todo caso, ha asegurado que el PNV va a seguir negociando los Presupuestos con el Gobierno "hasta el útimo momento", aunque ha advertido de que la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad "sigue encima de la mesa".

"Está claro que estamos dispuestos a apoyar a este Gobierno, pero deberá demostrar que la apuesta por el PNV es seria y que de verdad cree en ella. No tanto por nosotros, porque como partido no necesitamos un reconocimiento así, pero sí porque lo que defendemos es muy importante para Euskadi, sobre cuando hablamos de presupuestos", ha afirmado.

Asimismo, la dirigente jeltzale ha indicado que la división entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno "parece profunda", y ha considerado que se debe a que "no han trabajado demasiado los desacuerdos".

Atutxa ha reconocido que en todos los gobiernos de coalición hay desacuerdos, pero que, en el caso del Ejecutivo central, "lo más importante es que, más allá de los desacuerdos, tienen una necesidad, y es la necesidad del uno por el otro".

"Fuera hace frío, y fuera el peligro está principalmente en una unión entre PP y Vox. Hay mucho ruido, pero más importantes van a ser los acuerdos que van a lograr entre ellos obligados por esa necesidad. Creo que garantizarán la legislatura", ha dicho.

PSE-EH BILDU

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha afirmado que "siempre ha habido relaciones" entre PSE-EE y EH Bildu, "a veces en público y otras veces de manera discreta", y ha considerado que "vamos a ver más acuerdos" en ese sentido, aunque ha matizado que "lo que no veo claro es si el PSE tiene una única opinión o no para trabajar esa vía".

La dirigente jeltzale ha señalado que "no es nueva" la posibilidad de que los socialistas y la izquierda independentista lleguen a acuerdos, ya que, aunque PNV y PSE llevan dos legislaturas gobernando juntos numerosas instituciones en Euskadi, "es verdad que el PSE ha llegado a algunos acuerdos con EH Bildu en algunos ayuntamientos".

"Creo que vamos a ver más acuerdos en ese sentido, que se va a mantener esa relación, y es algo legítimo. Lo que no veo claro es si el PSE tiene una única opinión o no para trabajar esa vía", ha reiterado.

Así, ha indicado que "quizás nosotros no creemos en el poliamor como Otegi", y que "la lealtad" que pediría al PSE en estos momentos "no sería para que no se reuniera con otros, sino para que cumpla lo que has diseñado conmigo, porque los acuerdos hay que cumplirlos".

En este sentido, ha asegurado que el objetivo de EH Bildu "no es tener un gobierno de izquierdas fuerte" en Euskadi, sino "sacar al PNV del poder". "Es legítimo, pero necesitará la ayuda de otros, y ahí el PSE tendrá que ver qué quiere hacer y con quien. Yo no estoy especialmente preocupada, y el día que ocurra ya veremos", ha concluido.