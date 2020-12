PNV pide a EH Bildu y Podemos la misma postura con los Presupuestos de Euskadi que "en Madrid y Pamplona"

Dice que estaría "más preocupada" con una alianza de izquierdas si hubiera "propuesta concreta" y que su único objetivo es "sacar al PNV"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este lunes que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "ha tendido la mano" al resto de partidos para hacer frente "todos juntos" a la actual situación, y ha pedido a EH Bildu y Elkarrekin Podemos que mantengan en Euskadi "como mínimo la misma postura" que han mostrado "en Madrid y Pamplona" con los respectivos proyectos de presupuestos.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha señalado que es "bonito e importante" para Euskadi que un gobierno con mayoría absoluta, como es el caso del Gobierno Vasco de coalición entre PNV y PSE-EE, quiera hablar con el resto de partidos, y ha asegurado que "eso va a quedar claro durante las próximas semanas".

En este sentido, ha destacado que, tanto EH Bildu como Podemos, "han demostrado en Pamplona y en Madrid que no tienes que estár de acuerdo al 100% con unos presupuestos para apoyarlos o para hacerlos posibles", y ha añadido que para EH Bildu "no fue muy difícil en Madrid", ya que, según ha dicho, "le dio el sí antes de conocer el presupuesto".

La presidenta del BBB del PNV ha indicado que no sabe "por qué aquí se nos hace tan complicado trabajar la vía del acuerdo a través del diálogo", y ha lamentado que a la formación independentista "le sale más fácil un sí a los presupuestos de Madrid que por lo menos una palabra bonita para los de aquí".

"El lehendakari Urkullu ha tendido la mano al resto de partidos para hacer frente todos juntos a esta dura situación que vivimos. En Madrid y en Pamplona hemos logrado estar de acuerdo en unos presupuestos en los que han particicado y han aprobado Podemos y EH Bildu, y yo les pediría que, como mínimo, también tuvieran aquí la misma postura que han mostrado en Madrid y en Pamplona, aunque no sé si veo señales de esa postura en sus declaraciones", ha afirmado.

De esta manera, ha pedido "seriedad", porque la actual situación es "muy dura" y porque las fuerzas de la oposición "saben cuales son los ingresos verdaderos y el dinero que tenemos para hacer los presupuestos, y cuales son las necesidades".

La dirigente jeltzale ha destacado que es "el momento de unirnos todos", y ha asegurado que el Gobierno Vasco procederá "con generosidad" con el resto de formaciones políticas, por lo que ha instado a "hacer frente todos unidos a esta dura situación".

Asimismo, ha recordado que la oferta del Gobierno Vasco para negociar y llegar a acuerdos en torno a los presupuestos es "una oferta para todfos", incluido PP+Cs, y ha considerado que, en estos momentos, "lo importante no es que a Iturgaiz le hayan parecido buenos o malos los presupuestos de Sánchez".

"Debe hacer una seria reflexión sobre si los presupuestos de aquí son buenos de cara a la situación del año que viene y a medio plazo, y con su ayuda también podríamos demostrar que todos unidos somos mucho más fuertes en este país", ha asegurado.

ALIANZA DE IZQUIERDAS

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha asegurado que, aunque la posibilidad de una alianza entre las fuerzas de izquierdas en Euskadi es "legitima", estaría "más preocupada" con esa posibilidad "si se presentaran con una propuesta concreta", ya que, en su opinión, "parece que su único objetivo es sacar al PNV de las responsabilidades de las instituciones".

La dirigente jeltzale ha señalado que siempre ha habido en Euskadi "un deseo o una pulsión" en Euskadi de una alianza de izquierdas en las instituciones, aunque ha recordado que "aún nunca hemos visto qué plamnteamientos se realizan".

"Estaría más preocupada si se presentaran con una propuesta concreta, pero parece que tienen un único objetivo, que es sacar al PNV de las responsabilidades de las instituciones, y no hacer una propuesta positiva. Si solo vienen con eso, no sé si tendrá mucho eco en la sociedad, aunque es su derecho y está en sus manos", ha explicado.

COVID-19

Por último, la presidenta del BBB del PNV ha destacado que, a pesar de que el Gobierno Vasco haya levantado ciertas restricciones relacionadas con la movilidad y la hostelería que se mantenían para hacer frente al avance de la covid-19, "si actuamos con responsabilidad, no tiene porqué haber más contagios".

Asimismo, ha reconocido que, con la llegada de la pandemia, se ha constatado que "no teníamos preparados nuestros servicios, pero ni nosotros ni nadie en el mundo", y ha destacado que "decir que nuestros servicios públicos no son de buena calidad, no es justo".

"Creo que siempre se pueden mejorar las cosas, y en ello estamos trabajando a diario, pero tenemos buenos servicios públicos, de calidad, y creo que lo hemos demostrado, y sobre todo, lo han demostrado los trabajadores que ofrecen esos servicios en la sanidad y en otros ámbitros públicos", ha asegurado.